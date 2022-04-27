Тайны проклятого алмаза, который приносил несчастья хозяевам

История проклятого камня — синего бриллианта с фиолетовым отливом в 45 карата — завораживает: на протяжении многих веков он приносил несчастье хозяевам, а иногда и «убивал» владельцев. Что известно об алмазе Хоуп и где он находится сейчас, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Кровавая история кристалла началась в XVII веке в Индии. Камень привлек внимание путешественника и одержимого охотника за драгоценностями Жана Батиста Тавернье. В 1668 году он привез его во Францию, где продал королю Людовику XIV, а также рассказал монарху легенду, согласно которой алмаз был глазом индийского бога Рамы. Правда, торговец умолчал одну деталь: глаз был не правый (исцеляющий и помогающий), а левый (карающий и разрушающий). Впоследствии Жан Батист был растерзан собаками, а король Людовик XIV умер от гангрены, которая развилась от того, что он наступил на ржавый гвоздь.

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Камень по наследству перешел к Людовику XV (в те времена самоцвет называли «голубым алмазом короны» или «голубым французом»), но тот хранил драгоценность подальше себя, а потому «проклятие» его не затронуло. После его смерти обладателем бриллианта стал Луи XVI, который подарил камень своей возлюбленной — Марии-Антуанетте. Как известно, ее жизнь оборвалась на гильотине 16 октября 1793 года.

Потом камень пропал из поля зрения на два десятилетия: его и другие драгоценности короны украли воры, ворвавшиеся во дворец во время революции. В 1839 году обнаружилась лишь часть знаменитого алмаза в одном из ювелирных магазинов Лондона. Там его приобрел англичанин Генри Фрэнсис Хоуп (в честь него камень и называют «Алмаз Хоупа»), который впоследствии завещал драгоценность своему племяннику Генри Томасу. Тот, правда, скоропостижно скончался практически сразу же после того, как бриллиант стал принадлежать ему. Затем обладателем камня стал лорд Френсис Хоуп, который подарил его своей невесте Мэй Йохе. Через год после их свадьбы мужчина обанкротился, и они были вынуждены продать камень. Однако проклятие драгоценности не оставило их семью. Как только финансовое положение пары выровнялось, Мэй открыла гостиницу и назвала ее «Голубой алмаз». Не прошло и полугода, как она сгорела дотла. Сама женщина умерла в нищете.

В 1910 году кристалл был приобретен за астрономическую сумму в 550 тыс. франков ювелиром Пьером Картье, который и начал распространять слухи о связанном с камнем проклятии. Следующей владелицей камня стала американка Эвелин Уоллш МакКлинн, но и ее семью беды не обошли стороной. Ее сын погиб в автокатастрофе, а муж спился и попал в сумасшедший дом. Женщина так и не смогла оправиться от горя и в скором времени сама скончалась.

Library of Congress

После камень попал в руки ювелиру Гарри Уинстону, прославившемуся устройством «алмазных балов» в США и за их пределами. Он передал уцелевшую часть бриллианта в Смитсоновский музей, где самоцвет и хранится до сих пор. Правда, по легенде кровавая история камня не закончится, пока он не будет возвращен на свою родину – в Индию.

Любопытный факт: считается, что вторая часть знаменитого кристалла была куплена английской парой. 10 апреля 1912 года новые владельцы камня поднялись на борт печально известного «Титаника». Как говорили, именно этот проклятый алмаз виновен в трагической судьбе легендарного лайнера.