Ученые доказали возможность зарождения жизни на Земле при падении метеоритов

Японские исследователи заявили, что обнаружили в составе метеоритов все пять "строительных блоков жизни", а значит, теорию панспермии теперь можно рассматривать не только с фантастической точки зрения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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О том, откуда на Земле взялась жизнь, ученые размышляют очень давно. Версий множество – от ничем не подкрепленных до строго научно обоснованных. Теория панспермии, то есть занесения жизни из космоса, в этом списке значится в категории альтернативных и, хотя была впервые высказана еще в XIX веке, с каждым годом обретает все больше приверженцев.

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Правда, поначалу считалось, что жизнь попала на Землю буквально в виде микроорганизмов – спор, микробов и даже бактерий, принесенных кометами или астероидами, но сегодня этот подход пересмотрен. Большинство исследователей склоняются к тому, что если это и произошло, то из космоса к нам занесло так называемые "строительные блоки" или "кирпичики" жизни – сложные органические молекулы, которые в том числе входят в состав ДНК и РНК. Откуда же эти кирпичики взялись во Вселенной, ученые до сих пор не понимают.

Информация в ДНК и РНК кодируется с помощью пяти "информационных" компонентов – нуклеотидов.

Их можно назвать "генетическим алфавитом", "буквами", которыми записан код: это азотистые основания – аденин (A), гуанин (G), урацил (U), цитозин (C) и тимин (T). Первые три из них уже довольно давно были обнаружены в прилетавших на землю метеоритах.

Вообще органические молекулы встречаются в космосе довольно часто: их находят в облаках газа вокруг молодых звезд, в ядрах комет и даже на спутниках планет Солнечной системы. Но считать, что весь строительный материал для ДНК буквально свалился нам на головы с далеких звезд, было нельзя: на небесных булыжниках не хватало цитозина и тимина.

Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии решили применить самые современные методы исследований к метеоритам, которые упали на Землю довольно давно. Изучению подвергли метеорит Мюррей, обнаруженный в США в 1950 году, Мерчисон, упавший в Австралии в 1969-м, и метеорит с озера Тагиш, найденный в Канаде в 2000 году.

Ученые исследовали химический профиль каждого образца, чтобы определить концентрации азотистых оснований. На анализ ушло около года. Как нетрудно догадаться, и цитозин, и тимин были ими найдены. То есть все строительные материалы для генетического кодирования всех форм жизни планеты Земля совершенно точно есть в космосе и доставляются к нам с завидной периодичностью.

Конечно, ученые пока не делают далеко идущих выводов, к полученным результатам относятся с осторожностью и сенсаций не раздувают. Но, скажем так, наиболее оптимистично настроенные поклонники науки сразу же вывели из находки три постулата. Во-первых, теперь они считают доказанным факт пришествия жизни на нашу планету из далеких миров. Во-вторых, по их мнению, в космосе должно быть множество форм другой жизни – ведь строительный материал точно так же доставляется и на все остальные планеты.

В-третьих, вся эта инопланетная жизнь на биохимическом уровне не должна сильно отличаться от земной.