День в истории: рождение "Татнефти", возвращение церквей, изобретение воздушного кондиционера

Чем примечательна дата 28 апреля?

Фото: Фото: Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть») Фото: Фото из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

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Как в Альметьевске рождалась "Татнефть"

28 апреля 1906 года заслуженный ординарный профессор Николай Загоскин был утвержден ректором Казанского университета. Проработал он на этой должности до 1909 года, а в 1905-м стал еще деканом юридического факультета. Для казанской журналистики он важен как талантливый очеркист и издатель газеты "Волжский вестник".

28 апреля 1950 года создано объединение "Татнефть", его первый руководитель — Анатолий Шмарев. В этом году в Татарстане было добыто 860 тысяч тонн нефти, в оперативной работы было задействовано 100 тысяч человек. Сотрудников тогда размещали в частном секторе, а также построенных бараках, землянках, палатках. С 1956 года "Татнефть" 17 лет занимала 1-е место по объему добычи нефти в Советском Союзе.

28 апреля 1961 года казанский летчик-испытатель Георгий Мосолов установил абсолютный рекорд высоты полета, взлетел на самолете МиГ-21Ф с дополнительными жидкостными ракетными двигателями на 34 714 метров. Его фотография в гермошлеме обошла иностранные газеты и журналы всего мира, став своеобразной визитной карточкой советской реактивной авиации. К слову, Мосолов был другом Юрия Гагарина.

28 апреля 1977 года у Александровского пассажа поплыл фундамент, по всему зданию прошла сквозная трещина, в некоторых местах — до полуметра. Его черноозерский блок откололся от основного объема здания. Пришлось закрыть кинотеатр "Пионер", началось отселение жителей. На улице Мусы Джалиля появилась провальная воронка на дороге. Уже через несколько дней часть стены черноозерского блока ушла под землю, с этой дырой пассаж стоял многие годы.

28 апреля 2021 года "Реальное время" писало о том, что, видимо, Казань останется без коллективного иммунитета к COVID-19. Исследования показали, что каждый третий казанец, прошедший тестирование на антитела, болел коронавирусом. Под риск заражения чаще всего попадали женщины от 18 до 45 лет, нежели мужчины.

Церкви вернули недвижимость

28 апреля 1936 года родился поэт Виктор Соснора. Он ребенком уехал из Ленинграда в блокаду, чтобы потом вернуться и поступить на философский факультет ЛГУ. Впервые опубликовал стихотворение в 1958 году, а уже в 1962-м вышел сборник "Январский ливень". Cтихи Сосноры переведены на английский, немецкий, чешский, болгарский языки. Соснора активно расходился в "тамиздате", читал лекции во Франции и США.

28 апреля 1988 года Михаил Горбачев на встрече в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых зданий. Данная встреча стала символом прекращения 70-летней политики атеизма, жертвами которой стали тысячи священников и десятки тысяч храмов. За несколько месяцев было открыто более 60 храмов, а за весь год — около тысячи.

И дольше века жила идея кондиционера

28 апреля 1914 года в США был запатентован воздушный кондиционер. Впервые о подобном аппарате заговорили еще в 1815-м, но только в 1902-м Уиллис Карриер собрал первую в мире промышленную машину для типографии в Нью-Йорке, которая боролась с влажностью, а не с температурой.