Обнаружен пылевой след кометы в виде песочных часов

Ученые из России, Финляндии и Канады обнаружили пылевой след кометы 17P/Holmes необычной формы, похожей на песочные часы.
"Частицы, образовавшие его, выделились после самой мощной из задокументированных вспышек комет, которая случилась она в октябре 2007 года",
— уточняет пресс-служба Уральского федерального университета.
Рассмотреть диковинку помогла модель с повышенной точностью вычислений. Наблюдения велись с помощью телескопов в Австралии и США с 2013 по 2015 годы, и с 2020-го по 2021-й.
Впервые установлено, что такая форма имеет совокупность орбит выброшенных вспышкой частиц кометы. В противоположных сторонах находятся участки схождения орбит, по которым движутся частицы - так называемые узлы: северный — в точке вспышки кометы, южный - по ту сторону Солнца.
"Огромное количество частиц распространилось по эллиптическим орбитам вокруг светила. Это дает возможность изучить кометный материал и его рассеивание в межпланетном пространстве",
— пояснила Мария Грицевич, руководитель академического проекта, доцент Университета Хельсинки, старший научный сотрудник Финского Института геопространственных исследований и УрФУ.
Для понимания физики процесса была разработана модель описания эволюции образовавшихся кометных пылевых следов. Исследование, с одной стороны, дает возможность прогнозировать местоположение и поведение пылевого следа кометы, а с другой - предсказать следующее аналогичное явление, а также выпадение и интенсивность метеорных дождей.
Комета 17P была открыта 6 ноября 1892 года английским астрономом Эдвином Холмсом и получила имя в его честь. Другая мощная вспышка произошла 23-24 октября 2007 года и длилась около трех часов — ее и наблюдали исследователи. Последовавший выброс частиц оказался крупнейшим зафиксированным за весь период астрономических наблюдений, а комета на время стала самым заметным для землян объектом в небе.