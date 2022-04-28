Обнаружен пылевой след кометы в виде песочных часов

Ученые из России, Финляндии и Канады обнаружили пылевой след кометы 17P/Holmes необычной формы, похожей на песочные часы.

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"Частицы, образовавшие его, выделились после самой мощной из задокументированных вспышек комет, которая случилась она в октябре 2007 года",

— уточняет пресс-служба Уральского федерального университета.

Рассмотреть диковинку помогла модель с повышенной точностью вычислений. Наблюдения велись с помощью телескопов в Австралии и США с 2013 по 2015 годы, и с 2020-го по 2021-й.

Впервые установлено, что такая форма имеет совокупность орбит выброшенных вспышкой частиц кометы. В противоположных сторонах находятся участки схождения орбит, по которым движутся частицы - так называемые узлы: северный — в точке вспышки кометы, южный - по ту сторону Солнца.

"Огромное количество частиц распространилось по эллиптическим орбитам вокруг светила. Это дает возможность изучить кометный материал и его рассеивание в межпланетном пространстве",

— пояснила Мария Грицевич, руководитель академического проекта, доцент Университета Хельсинки, старший научный сотрудник Финского Института геопространственных исследований и УрФУ.

Для понимания физики процесса была разработана модель описания эволюции образовавшихся кометных пылевых следов. Исследование, с одной стороны, дает возможность прогнозировать местоположение и поведение пылевого следа кометы, а с другой - предсказать следующее аналогичное явление, а также выпадение и интенсивность метеорных дождей.

Справка "РГ"