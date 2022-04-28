Не меняйте белье и храните секреты: приметы 28 апреля

В народном календаре 28 апреля называется Пудовым днем. Православные верующие вспоминают сегодня апостолов от семидесяти Пуда, Трофима и Аристарха. Предание гласит, что они являлись последователями святого Павла, проповедовавшими слово Божие.

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В этот день в старину пчеловоды осматривали пасеки и проверяли пчел - как они перенесли зиму, все ли здоровы. Также улей было принято заговаривать, люди верили, что пчелы смогут защитить их от бед.

По традиции 28 апреля наши предки также рвали почки с рябин и калин. Из них делали настои, которые использовали для лечения зубной боли.

Чаще всего именно 28 апреля распускались почки на деревьях калины и рябины. Из них наши предки делали настои, которые помогали им избавляться от зубной боли.

В этот день нельзя давать в долг деньги, предки считали, что в таком случае их будет непросто вернуть.

В Пудов день не следует менять постельное белье, в противном случае можно "прогнать" счастье.

Запрещалось работать ночью - сулит тяжелый труд на протяжении всего года.

Если сегодня рассказать кому-то свой секрет, в будущем он обернется против вас.

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