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1 час назад

Не меняйте белье и храните секреты: приметы 28 апреля

Мира Маркина

В народном календаре 28 апреля называется Пудовым днем. Православные верующие вспоминают сегодня апостолов от семидесяти Пуда, Трофима и Аристарха. Предание гласит, что они являлись последователями святого Павла, проповедовавшими слово Божие.

Не меняйте белье и храните секреты: приметы 28 апреля
Фото: pixabay.compixabay.com

В этот день в старину пчеловоды осматривали пасеки и проверяли пчел - как они перенесли зиму, все ли здоровы. Также улей было принято заговаривать, люди верили, что пчелы смогут защитить их от бед.

По традиции 28 апреля наши предки также рвали почки с рябин и калин. Из них делали настои, которые использовали для лечения зубной боли.

Чаще всего именно 28 апреля распускались почки на деревьях калины и рябины. Из них наши предки делали настои, которые помогали им избавляться от зубной боли.

  • В этот день нельзя давать в долг деньги, предки считали, что в таком случае их будет непросто вернуть.
  • В Пудов день не следует менять постельное белье, в противном случае можно "прогнать" счастье.
  • Запрещалось работать ночью - сулит тяжелый труд на протяжении всего года.
  • Если сегодня рассказать кому-то свой секрет, в будущем он обернется против вас.

Погодные приметы

  • Если ночь была холодной, а день - жарким, вскоре придет потепление.
  • Разлетались каркающие грачи - станет тепло и ясно.
  • Если заря была красной - стоит ждать ветра и дождя.
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