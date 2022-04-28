Астрономы объяснили, как на Луне могли оказаться запасы воды

Согласно новому исследованию ученых Геофизического института Фэрбенкса Университета Аляски, атмосфера Земли может быть постоянным источником лунной воды. На это указывает анализ водного льда, обнаруженного на полюсах Луны.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Согласно ему, ионы водорода и кислорода, вырывающиеся из верхних слоев атмосферы Земли, могут достигать Луны и соединяться там, тем самым превращаясь в воду. Именно такой канал поступления воды на Луну с Земли может быть как минимум одним из источников водяного льда, обнаруженного на спутнике нашей планеты.

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Предыдущие исследования показали, что на северном и южном полюсах Луны имеются запасы водяного льда. Ученых они заинтересовали на фоне планов по колонизации Луны. По новым подсчетам, полярные регионы могут содержать до 3500 кубических километров поверхностной вечной мерзлоты. Это объем, сравнимый с озером Гурон в Северной Америке, восьмым по величине озером в мире.

Более того, планетологи допускают, что под поверхностью Луны могут находиться и запасы жидкой воды. Вопрос в том, как она там оказалась? Исследователи считают, что вода тысячелетиями могла отправляться на Луну с Земли. До сих пор считалось, что вся или большая часть лунной воды была доставлена туда астероидами и кометами.

Причем предыдущий анализ показал, что происходило это в основном около 3,5 миллиарда лет назад, когда Луна была подвержена частым и массивным космическим "бомбардировкам". В то время самой Солнечной системе было всего около одного миллиарда лет. На той стадии развития наша система была наполнена астероидами.

Другим источником поступления воды на Луну принято считать солнечный ветер, который несет в себе ионы кислорода и водорода. Соединяясь на Луне, они могли бы образовывать молекулы воды. Однако теперь становится ясно, что аналогичный механизм доставки воды на Луну может существовать и на Земле.

Авторы статьи предполагают, земные ионы кислорода и водорода попадают на Луну в те моменты, когда она оказывается в хвосте магнитосферы нашей планеты. Решающую роль тут играет взаимодействие силовых линий магнитного поля Земли. Не все из них прикреплены к планете обоими концами, некоторые имеют только одну точку крепления. Время от времени, свободнее концы этих "нитей" соединяются. Когда это происходит, ионы водорода и кислорода отрываются от Земли и устремляются к соединившимся силовым линиям, а когда те разрываются - уносятся в обратном направлении. Часть из них остается на Луне, у которой нет собственного магнитного поля, способного их оттолкнуть.