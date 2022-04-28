Как безопасно уйти, если вы встретили бродячих собак

Бродячие животные в большинстве случаев вызывают жалость и желание им помочь. Так, некоторые пытаются их покормить, но совершенно забывают, что эти животные были обижены людьми, поэтому они могут быть агрессивными. Кроме того, животные, живущие на улице, могут быть переносчиками заболеваний, поэтому к ним лучше не подходить. “Рамблер” рассказывает, что делать, если на вашей дороге встретилась агрессивная бродячая собака.

Фото: Pixabay Pixabay

Обмотайте руки плотной одеждой

Собаки, как правило, цепляются за руки или ноги, потому что им удобнее поймать конечности человека. Чтобы защитить ноги, достаточно подставить руку под укус собаки. Перед этим обмотайте руку плотной тканью. Например, если у вас кофта с длинным рукавом, натяните ее на кисть и сожмите. Так вы смягчите болезненность укуса, а можете и вовсе его избежать.

Не показывайте испуг

Собаки хорошо чувствуют эмоции людей. Если вы напуганы, не показывайте этого собаке, иначе она начнет вести себя агрессивно. Не пытайтесь убежать — собака бегает в пять раз быстрее, чем человек. Не поворачивайтесь к собаке спиной, так как она может напасть сзади, и у вас не будет возможности защититься.

Уязвимые места

Если собака на вас все-таки напала, попробуйте ударить ее по одному из уязвимых мест: кончик носа, переносица, переход морды ко лбу, живот и основание черепа. Удары в другие места могут быть болезненными для животного, но не всегда заставят его прервать нападение.

Алгоритм действия при встрече с агрессивной собакой: