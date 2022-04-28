Погибшие генералы 1941-1945. Кто они

Смерть рядовых бойцов во время боевых действий – трагедия, но, увы, привычная. Реже погибают офицеры и не так часто – генералы. Это случаи из ряда вон выходящие и тем не менее такое случается.

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Три советских боевых генерала погибли в Афганистане, двое российских – в Северной Осетии и четыре - в Чеченской республике.

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Выстрелы из засады

Во время Великой Отечественной войны о потерях высшего командного состава, как правило, не сообщалось. Но были и исключения. В апреле 1944 года газеты поместили информацию о гибели 42-летнего генерала армии, командующего Воронежским фронтом Николая Ватутина. Он попал в засаду бандитов из Украинской повстанческой армии. Генерал участвовал в перестрелке вместе с другими офицерами и был тяжело ранен в бедро.

Ватутина отправили в госпиталь в Ровно, где его пытались спасти лучшие врачи страны – Александр Бакулев, Мирон Вовси, Владимир Шамов, Сергей Юдин. Позже к ним присоединился главный хирург Советской армии Николай Бурденко. Однако все их усилия оказались тщетными…

Также сообщалось о гибели 37-летнего генерала армии, дважды Героя Советского Союза Ивана Черняховского. Он пал от осколка снаряда в Восточной Пруссии. Это случилось в феврале 1945 года.

В марте 1945 года было объявлено о смерти маршала Советского Союза, бывшего начальника Генерального штаба Красной армии Бориса Шапошникова. Причиной рокового исхода стало не ранение, а тяжелая болезнь.

Расстреляны в упор

В 90-х годах в статье, опубликованной в «Военно-историческом журнале» был помещен список из 416 фамилий погибших в Великой Отечественной войне высших офицеров армии и флота. Позже фигурировали другие цифры – 438 и 442 человека.

Военный историк Александр Печенкин привел другие данные. На основе изученных материалов пришел к выводу, что Советская армия и флот потеряли 449 генералов, двух вице-адмиралов и 7 контр-адмиралов.

В это число входят не только погибшие на поле боя, но и умершие от болезней, в результате авиа- и автокатастроф, несчастных случаев (21 человек). К примеру, в ноябре 1943 года командующий 44-й армией Василий Хоменко и начальник артиллерии этой армии Сергей Бобков, потеряв ориентировку, заехали в расположение противника и были расстреляны в упор.

Другой случай. Командующий эскадрой Балтийского флота вице-адмирал Валентин Дрозд также в ноябре 1943 года ехал по льду еще недостаточно замерзшего Финского залива. Его автомобиль попал в полынью…

Еще одна ноябрьская трагедия - 1944 года. В районе югославского города Ниш союзная авиация обрушилась на советскую колонну, приняв ее за немецкую. Во время налета погиб командующий 6-м гвардейским стрелковым корпусом Григорий Котов. Неожиданная, нелепая смерть…

Он не испугался Сталина

Список генералов, ставших жертвами репрессий, которые продолжались во время войны, состоит из 53 человек. Среди них – Григорий Штерн, Павел Алексеев, Федор Арженухин, Иван Проскуров, Евгений Птухин, Петр Пумпур, Константин Пядышев, Яков Смушкевич, Александр Де Лазари. Эти незаурядные люди, патриоты своей родины, были так нужны на фронте! Но их обесчестили клеймом вражеских шпионов…

Еще один репрессированный – Герой Советского Союза Павел Рычагов. Этот горячий молодой человек – ему было всего 30 лет – на совещании в Кремле в январе 1941 года позволил себе резко возразить Сталину. Когда тот спросил, почему так часто разбиваются самолеты в мирное время, Рычагов бросил: «Потому что вы заставляете нас летать на гробах!»

Сталин сдержал клокочущую ярость, ограничившись короткой репликой: «Вы не должны были так говорить». Но обиды не забыл. В начале войны Рычагов был обвинен в… шпионаже и расстрелян в октябре сорок первого. Без суда…

Очередным генералом, взошедшим на Голгофу, стал Николай Трубецкой – представитель знаменитого дворянского рода. Он был арестован 11 июля 1941 года по бредовому обвинению в антисоветском заговоре…

Расплата за ошибки вождя

В первые месяцы войны некоторые военачальники в панике или попав безвыходное положение кончали жизнь самоубийством. Так поступил, в частности, начальник штаба 57-й армии, попавшей в окружение под Харьковом в 1942 году, Андрей Анисов.

32-летний Герой Советского Союза Иван Копец был командующим ВВС Западного фронта. Под вечер 22 июня 1941 года он узнал, что общие потери составили катастрофическую цифру – 738 самолетов, в том числе, 528 были уничтожены на земле. После этого Копец перед угрозой неминуемого трибунала застрелился.

Сменивший его Андрей Таюрский занимал пост командующего ВВС Западного фронта всего несколько дней. 8 июля 1941 года он был арестован и…

Среди приговоренных к расстрелу военным трибуналом - командующий Западным округом, Герой Советского Союза Дмитрий Павлов. Он стал главным виновником военных неудач Красной армии и был расстрелян спустя месяц после начала Великой Отечественной. Его трагическую участь разделил начальник штаба Западного округа Владимир Климовских.

Тяжелое обвинение было предъявлено командующему артиллерией 34-й армии Северо-Западного фронта Василию Гончарову, который подвергся позорной казни: он был расстрелян перед строем.

Следует заметить, что большинство генералов, попавших под трибунал, были посмертно реабилитированы, в том числе, перечисленные выше.

Сталин мстил военным за свои собственные ошибки и просчеты, за то, что верил Гитлеру и, наоборот, не доверял советским военным и разведчикам, которые беспрестанно сообщали о приготовлении Германии к войне против СССР…

23 генерала погибли в плену. Среди них - Дмитрий Карбышев, Серафим Николаев, Александр Вашкевич. Последний был захвачен немцами – внимание! – 22 апреля 1945 года. Это произошло во время контратаки немцев в Саксонии.

Полтора десятка советских генералов пропали без вести. Ничего не известно о судьбах Александра Гарнова, Ивана Карманова, Василия Евдокимова, Георгия Козлова, Тихона Силкина, Федора Буданова.

Эти командиры вели бом в первые дни войны на Западном фронте, где создалась тяжелейшая ситуация.

Неведомо, что произошло с другими военачальниками – Иваном Коляком, воевавшим на Кавказе, Леонидом Котельниковым, сражавшимся под Москвой, Георгием Ларионовым, соединение которого вело бои под Ленинградом…

Отчаянные храбрецы

Непосредственно в боях пали 182 генерала Красной армии. Уже на второй день войны сложил голову помощник командующего Западным фронтом Иван Михайлин. 8 июля 1941 года «Мессершмитт» обстрелял машину командующего 13-й армией Петра Филатова, который вскоре скончался от ран. Он стал первым командармом, отдавшим свою жизнь в Великой Отечественной.

Тяжелая обстановка в первые дни войны заставляла военачальников оставлять командные пункты и вести бойцов в атаку. Так поступил участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер Василий Павлов. Он прошел путь от рядового Императорской армии до генерал-майора армии Красной. Смельчак был скошен вражеской пулеметной очередью 26 июня 1941 года.

Командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос погиб, попав в окружение во время Киевской оборонительной операции. Он, как рядовой боец, сражался с немцами. И не только разил врагов из винтовки, но и схватился с ними в рукопашном бою. Вражеская пуля настигла не только его, но и начальника штаба Юго-Западного фронта Василия Тупикова.

Остается добавить, что многие из погибших советских генералов были опытными боевыми командирами, увенчанными многочисленными наградами. Их героические судьбы – замечательные сюжеты для книг и кинофильмов. Но многие фамилии, к сожалению, исчезли в историческом мраке…

P.S. Немцы подсчитали потери своих военачальников еще в 1957 году. Первым генералом вермахта, убитым на Восточном фронте, стал командир 121-й Восточно-прусской пехотной дивизии Отто Ланцель. Это произошло 1 июля 1941 года в районе Западной Двины.