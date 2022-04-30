Чем заняться на длинных выходных

WomanHit.ru собрал самые интересные мероприятия, которые можно посетить на майских праздниках (почти все — бесплатно).

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Сказочные приключения

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В парке «Сказка» приключения начинаются 30 апреля и идут практически нон-стопом до 10 мая. Все анимационные и праздничные программы будут идти с 14.00 — 19.00. Вход на территорию парка свободный. 1 мая — это праздник радости, веселья и отличного настроения.

«Сказочный Первомай» будет отмечаться интерактивной программой с розыгрышами призов и подарков, веселые конкурсы, зажигательные танцы. Ровно в 14. 00 на главной сцене начнется концерт, на котором прозвучат лучшие хиты от участников шоу «Голос. Дети» и известных блогеров: Максима Путина, Василисы Суюновой, Марианны Гекман, ILONETTA.

Также в программе выступления артистов школы-студии Аллы Духовой «Тодес», академии «Эстрада Тинс», «Dance Show TESTA», театр эстрадной песни «Мечта». А кульминацией праздничной программы станет уникальное световое акробатическое шоу «Jump performance».

9 мая в парке будет отмечаться День Победы. Ожидается большой праздничный концерт, а для всех ценителей военной техники и оружия создана праздничная экспозиция настоящих боевых экспонатов. Вы сможете сделать памятное фото, отведать солдатскую кашу и с патриотическими чувствами отметить этот замечательный праздник.

Путешествие на «Остров мечты»

В парке «Острова Мечты» на майские праздники с 12.00 до 18.00 гостей ждут творческие мастер-классы, шоу, спортивные соревнования и многое другое. 8 мая для посетителей «Острова Мечты» будет петь популярная российская певица Полина Гагарина. Причем все активности и музыкальный концерт бесплатны.

С 1 по 3 мая на центральной площади городского променада пройдут мастер-классы по рисованию плакатов, квест-игры, праздничное шествие с аниматорами и музыкальная дискотека. Гостям мероприятия предстоит принять участие в увлекательных химических шоу, пройти настоящий лабиринт, сыграть в огромную дженгу, создать красочную праздничную открытку и провести самостоятельно шоу мыльных пузырей.

7 и 8 мая в южном ландшафтном парке посетители смогут принять участие в спортивных играх, танцевальном флешмобе и репетиции праздничного парада на 9 мая. Взрослые гости смогут проверить свою силу и ловкость на специальном спортивном инвентаре, а детям предложат принять участие в перетягивании каната и эстафетах с гигантскими гирями и штангами.

8 мая в 18:00 на площади Москва состоится грандиозный музыкальный концерт с участием известной российской певицы Полины Гагариной, которая исполнит свои популярные хиты. Вход на мероприятие свободный.

В день Победы 9 мая посетители ландшафтного парка смогут попробовать блюда настоящей полевой кухни, принять участие в спортивных состязаниях, а также пройти испытания на силу, ловкость и меткость. Для взрослых посетителей будет доступен тир, где каждый сможет пострелять по мишеням, а для юных гостей будет работать детский тир с надувными шариками и дротиками.