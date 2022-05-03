Как земля с кладбища помогла открыть новый вид антибиотиков

В одной ирландской деревне — Бохо — вот уже два века существует поверье, что земля, взятая с местного кладбища обладает целебными свойствами. Один ученый решил опровергнуть легенду, но неожиданно для себя самого сделал настоящее открытие. Подробнее о нем читайте в статье «Рамблера».

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Вероятнее всего, легенда связана с жизнью преподобного Джеймса Макгирра, который был приходским священником в Бохо. Местные жители с почтением относились к нему. Ведь Джеймс лечил не только душу, но и тело и считался талантливым врачевателем. Но в 1815 году он, к сожалению, скончался. Согласно задокументированным историками сведениям, очевидцы сообщали, что на смертном одре Джеймс сказал:

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«Глина, которой покроют меня, вылечит все, что я лечил, когда был с вами».

Так и зародилась традиция. Всякий раз, когда прихожанину нездоровилось, он приходил к могиле Макгирра, брал оттуда ложку земли и клал ее в мешочек. Затем он относил его домой и оставлял под подушкой, на которой спал всю ночь. К утру недомогание как рукой снимало.

Официально этот обряд не санкционирован католической церковью. Но по сей день люди даже издалека приезжают, чтобы взять немного целебной земли с кладбища в Бохо. По словам тех, кто таким экстравагантным способом пользовался, лечение может быть безуспешным, если не молиться и не вернуть почву обратно на четвертый день после изъятия.

Youngbohemian/wikimedia.org

В 2018 году микробиолог — доктор Джерри Куинн — приехал в Бохо и взял образцы «лечебной земли». Он хотел увидеть, есть ли у чудесного исцеления землей какое-то научное обоснование. Джерри сделал поразительное открытие. Он обнаружил в образцах почвы восемь уникальных штаммов стрептомицетов — микроорганизмов, используемых для производства антибиотиков. В чем их особенность? Они способны уничтожать три основных патогена, которые Всемирная организация здравоохранения сочла серьезной угрозой для здоровья человека.