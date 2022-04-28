Самое громкое убийство в истории СССР

Нередко случается так, что определить и найти преступника не так сложно, как понять мотивы его преступления. Такая же история произошла и с одним из самых громких уголовных дел СССР - убийством Сергея Кирова. Мнения о том, что стало причиной такого поступка, до сих пор сильно расходятся, а установить доподлинно этого уже не удастся. Дата совершения преступления - 1 декабря 1934 года.

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Сергей Киров был значимой фигурой для Советского Союза. Он был известным революционером, занимал пост руководителя партийной организации Ленинграда, и, по рассказам современников, был одним из главных любимцев Сталина. Однако все его регалии и высокое покровительство не смогли уберечь его от насильственной смерти прямо в коридорах Смольного.

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Убийца Кирова, один из работников Института истории партии и районного комитета комсомола, молодой Леонид Николаев незадолго до роковых событий остался без работы. Он не смог встроиться в коллектив и чуть не угодил работать в глухую провинцию в рамках трудовой мобилизации. Потеряв работу, он затаил сильную обиду, кажется, на всю партию. Николаев писал многочисленные письма самому руководству СССР, однако после затянувшейся тишины в ответ, он осознал, что ему не планировали предоставлять работу. Николаеву было не суждено справиться со своей злостью и жаждой мести.

Спустя много лет историки получат доступ к его личным дневникам и сделают заключение - он был одержим желанием занимать высокий пост, страдал манией величия, хотя из себя представлял мало, был полон комплексов и даже испытывал некоторые задержки в развитии.

Николаева и их семью содержала его супруга Мильда Драуле. Ходили слухи, что она состояла в тайных романтических отношениях с самим Кировым.

После убийства это рассматривалось как один из мотивов преступления, однако большинство историков сходятся на том, что такое в случае с Николаевым исключено, ведь об этих любовных связях говорили очень многие и Николаев давно мог об этом знать. Но его вряд ли это беспокоило. Он был зациклен на себе и на свой карьере. Это подтверждают записи в его личном дневнике, которые говорят о том, что он жил, вынашивая план личной политической мести.

В то самое 1 декабря 1934 года в Смольном Киров должен был провести знаковое заседание актива партийных и советских работников, на котором планировалось объявить о частичной отмене карточек на продукты. Такая тема вызвала большой поток желающих попасть на это собрание, в связи с чем Николаеву, задумавшему осуществить свои планы расправы, было трудно получить билет на это мероприятие. Но судьба все равно в этот день была не на стороне Кирова. Пытаясь получить этот пропуск, Николаев добрался благодаря связям до самого Смольного. Его впустили только потому, что самой важной фигуры - Кирова - в этот момент в здании не было. Билет достать не удалось. Расстроенный тем, что не получил желаемого, Николаев вышел из здания, а Киров внезапно в него вернулся. Он не должен был быть в этом месте в это время, но спонтанно решил провести перед заседанием еще одно совещание. А Николаев тем временем, обнаружив, какая непогода разыгралась на улице, решил ненадолго вернуться в здание - погреться. Это стало главным звеном в цепочке роковых случайностей того дня.

Войдя снова в здание, Николаев поднялся в уборную, выходя из нее, в коридоре он увидел Кирова. Отвернувшись от него, он дождался пока руководитель парторганизации обгонит его и, убедившись, что вокруг никого нет, достал пистолет и выстрелил ему в затылок. Все произошло слишком неожиданно даже для самого убийцы, планировавшего это преступление. Сразу после совершения задуманного, Николаев попытался выстрелить и в самого себя, однако пистолет дал осечку, а он от перенапряжения потерял сознание. Очнулся он уже под надзором.

Если первое время дело не подозревало, что в случившемся замешаны полити ческие идеи, то после приезда Сталина в Ленинград, все круто изменилось. Николаева обвинила в участии в контрреволюционной организации, которой на самом деле не существовало. Отыскали его неведому связь с оппонентами власти - зиновьевцами.

А далее был расстрел. Расстрел Леонида Николаева, его жены Мильды Драуле и еще некоторых случайных людей, входивших в их круг общения. Детей Леонида и Мильды отправили в детский дом.

Версии случившегося до сих пор не до конца ясны. Многие уверены в том, что эта была обыкновенная месть, посредством которой обычный человек привлекает к себе внимание партии, на которую он сильно обижен. Кто-то считал, что это убийство и вовсе было совершено с подачи самого Сталина, так как позже стали появляться слухи, что Киров тайно занимался в последнее время оппозиционной деятельностью. Ну и еще одна версия - ревность. Однако она имеет мало приверженцев.