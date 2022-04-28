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47 минут назад

"Зловещий" тысячелетний алтарь найден в мексиканской пещере

Российская Газета

В Мексике завершилось десятилетнее исследование таинственных человеческих останков, обнаруженных в одной из пещер в штате Чьяпас. Археологи пришли к выводу, что находка представляет собой ныне разрушенный алтарь, который был сложен из человеческих черепов порядка тысячи лет назад.

"Зловещий" тысячелетний алтарь найден в мексиканской пещере
Фото: INAHINAH

Как сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH), все началось с жалобы, поданной местными жителями в полицию 10 лет назад. Они обнаружили человеческие останки в пещере в городе Каррисаль, расположенном в муниципалитете Фронтера-Комалапа.

Изначально полиция подозревала, что найдено место преступления. Поэтому останки изучали судебные медэксперты. И только потом к исследованию подключились археологи и антропологи из INAH.

На проведение множества анализов ушли годы, так как останков в пещере оказалось немало. Полученные результаты позволили предположить, что в пещере был обустроен погребальный комплекс, а его центром был цомпантли. Так у народов Мезоамерики назывался алтарь, сложенный из человеческих черепов.

По словам антрополога Хавьера Монтеса де Паса, найденный сакральный комплекс отличается от других подобных объектов. Как правило, при строительстве таких алтарей использовались только черепа, обычно - поверженных врагов. В данном случае было обнаружено порядка 150 черепов. Но в пещере также находились другие кости. Данный факт и затруднил идентификацию объекта.

Однако в пользу гипотезы об алтаре говорит еще одна находка: в пещере были обнаружены следы от деревянных палок, которые были установлены в строгом порядке. Археологам известно, что в ряде случаев цомпантли строили при помощи палок и деревянных решеток, которые назывались "тапеска" и использовались для скрепления "строительных блоков". Поскольку найденный в пещере алтарь был построен, по оценкам ученых, порядка 800-1100 лет назад, дерево не сохранилось. Вероятно, палки и решетка истлели, после чего обрушился и сам зловещий алтарь.

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