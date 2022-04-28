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2 часа назад

Почему нельзя носить карты в чехле смартфона

Мария Каткова

Многие люди предпочитают носить свои банковские карты под чехлом смартфона для того, чтобы не потерять их и не брать с собой кошелек. Это решение кажется удобным, но оно небезопасно для самих карт. В материале “Рамблера” — о том, почему не стоит носить банковские карты под чехлом смартфона.

Почему нельзя носить карты в чехле смартфона
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Размагничивание карты

Если вы кладете карту под чехол на несколько часов в день, то с ней ничего не случится. Однако если вы круглосуточно носите карту с собой, то магнитное поле телефона может повлиять на чип и магнитную полосу, расположенную на самой карте. У некоторых телефонов излучение сильнее, поэтому все зависит от модели. Чип может выйти из строя. В таком случае вам будет недоступна бесконтактная оплата картой. Придется ее вставлять в терминал или проводить через магнитную полосу.

Сохранность данных

Еще одна причина, по которой не стоит носить карту в чехле — сохранность ваших данных и денежных средств. Если вы потеряете телефон, то с ним вместе и карту. Без онлайн-банка вы не сможете ее заблокировать или перевести деньги на сберегательный счет, а злоумышленники быстро снимут деньги на суммы, не требующие ПИН-кода.

Посторонние предметы

Размагнититься карта может гораздо быстрее, если вы используете чехлы с дополнительными предметами. Это может быть, например, чехол для беспроводной зарядки. В таком карта точно размагнитится. Если вы водите автомобиль, то подставка для телефона и навигатора также может быть оснащена магнитом, и от этого ваша карта точно пострадает, так как на нее напрямую попадает влияние магнита.

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