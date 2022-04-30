Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Украденная собака нашлась через 11 лет и вернулась к хозяевам

Lenta.ruиещё 1

В США полицейские вернули хозяевам собаку, украденную 11 лет назад. Об этом сообщает UPI.

Украденная собака нашлась через 11 лет и вернулась к хозяевам
Фото: PixabayPixabay

Собаку породы йоркширский терьер заметили на улице города Стоутон, штат Массачусетс, местные жители. Они позвонили в отдел по контролю за животными. Прибывшая на вызов Мишель Карлос нашла собаку, за которой явно давно не ухаживали, и отвезла в отдел.

Оказалось, что собака была чипирована. Благодаря информации, полученной с чипа, удалось выяснить, что пес носит кличку Рекс, а его хозяйкой является Марзена Неядлик из Бостона. Женщина очень обрадовалась, что ее питомец нашелся, и немедленно приехала в Стоутон, чтобы забрать его.

Неядлик рассказала, что Рекс сбежал из дома, когда входная дверь ненадолго осталась открытой. Позже ей сообщили, что видели, как пса забрал неизвестный на улице. С тех пор семья ничего не знала о том, где он находится. Как пес оказался на расстоянии 27 километров от дома, установить не удалось.

После возвращения в Бостон Рекса выкупали и подстригли. Как рассказала Неядлик, пес уже нашел общий язык с детьми и отлично себя чувствует.

Полицейский департамент Стоутона выступил с заявлением, в котором говорится, что история возвращения Рекса подчеркивает важность чипирования домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашлась собака, украденная 10 лет назад. Двухлетнего чихуахуа по кличке Олли похитили у хозяйки во время ограбления.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители