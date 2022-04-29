Альпаке Еремею из Челябинска привезли невесту с непростым характером

Альпаке Еремею из Челябинского зоопарка привезли невесту — альпаку Евдокию. Об этом сообщается в группе зоопарка во «ВКонтакте» .

«Эта ласковая и общительная девочка сразу покорила сердца сотрудников и не только. Нашему Еремею лишь на мгновение удалось увидеть красавицу Дусю и стрела Амура тут же пронзила его сердце», — говорится в публикации.

В зоопарке уточнили, что Еремею придется ждать еще месяц, пока Евдокия будет на карантине. Затем она переедет в вольер напротив и еще год альпаки смогут лишь обмениваться взглядами «до совершеннолетия невесты».