Кушать подано: любимые блюда мировых лидеров

Что может попросить на завтрак человек, чья зарплата исчисляется семизначными цифрами? Вы будете удивлены. Например, Владимир Путин в одном из интервью рассказал, что обычно ест кашу и творог с медом, сырые перепелиные яйца на завтрак. Еще российский лидер любит мороженое. Какие еще вкусовые предпочтения есть у первых лиц государств сегодня раскроет «Рамблер».

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Европа

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Может ли блюдо стать причиной дипломатического инцидента? Оказывается, может. В 2012 году во время первого визита президента Франции Франсуа Олланда в Берлин во время ужина у гостеприимной Ангелы Меркель подавали спаржу. Но Олланд всей душой ненавидит этот овощ и артишоки.

Кстати, сама экс-канцлер обожает спагетти болоньезе, куриный суп с лапшой, выпечку (в частности, сливочный торт), картофельный суп и голубцы. Однако с годами в рационе Ангелы Меркель стали чаще появляться овощные салаты и свежие фрукты. На Рождество экс-канцлер надевает фартук и готовит традиционный картофельный салат и жаркое из гуся.

Другой бывший французский лидер, Николя Саркози, как и его коллега Олланд, ненавидит артишоки. Традиционные сочетания вроде вина и сыра также экс-президенту не нравятся. Зато Саркози является поклонником шоколада и десертных муссов на его основе, а также трюфели и фуа-гра. В остальном Николя предпочитает простые салаты, белое мясо, а также итальянскую пасту сложносочиненным блюдам.

Фанатом простых блюд является и королева Елизавета II. Чаще всего глава британской монархии начинает свой день с чашки зеленого чая и хлопьев с фруктами. Иногда на завтрак королеве готовят омлет с копченым лососем. Елизавета избегает углеводов. Поэтому чаще всего что на обед, что на ужин ей подают нежирную рыбу или птицу с гарниром из овощей. Изредка королева балует себя шоколадным тортом, клубничным или персиковым пудингом.

Переизбранный в апреле 2022 года Эммануэль Макрон остается поклонником национальной кухни. Шеф-повар Елисейского дворца чаще всего готовит диетическую пищу, на столе президента всегда есть свежие фрукты и овощи, а также салаты и нежирная рыба. Но пока первая леди не видит, Макрон не прочь отобедать блюдом кордон блю, которое представляет собой телячий шницель, панированный в сухарях и начиненный сыром и ветчиной.

Азия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир славился своими экстравагантными вкусовыми предпочтениями. Среди любимых блюд и продуктов политического лидера были супы из акульих плавников и собачьего мяса, папайя, икра, свинина. Мясо бегемота, змей и пауков также пришлось ему по вкусу. Даже приготовление обычного риса в случае с лидером Северной Кореи превратилось в ритуал. Повара-женщины отбирали зерна риса похожей формы, цвета и длины, а затем готовили их на костре. Огонь разводили из дров, срубленных на вершине горы у границы с Китаем.

Наследник Ким Чен Ира Ким Чен Ын любит сыр «Эменталь», также питает особую слабость к блюдам из акульего плавника. Чаще всего лидер пьет водку и саке. Кенджи Фуджимото, бывший повар семьи Ына, сбежавший из Пхеньяна в Японию, рассказывал, что водку лидер КНДР начал пить еще в подростковом возрасте.

Африка

Муаммар Каддафи, покойный ливийский полковник, был известен парадоксальной любовью к верблюжьему молоку. Оно вызывало у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, но Каддафи не переставал пить его. Верблюжье молоко же лидер всегда предлагал своим гостям. Британский премьер-министр Тони Блэр, узнав о гостеприимном подходе Муаммара, во время визита в Триполи, по рекомендации своих советников, избегал необычного напитка.

Также полковник любил есть рыбу, приготовленную по-ливийски, как кус-кус с верблюжьим мясом, и итальянскую выпечку.

США

В 1990 году Джордж Буш-старший запретил подавать брокколи на обед в Белом доме. Из меню на борту президентского самолета Air Force One, а также в казармах ВВС овощ тоже убрали. Свое решение президент аргументировал так:

«Я не люблю брокколи, мне никогда не нравился этот овощ. Когда я был ребенком, моя мама кормила меня им. Теперь я президент Соединенных Штатов и больше не буду есть брокколи!»

Инцидент с капустой получил название «брокколигейт». Решение первого лица Америки так взбесило фермеров, что они отправили десять тонн овощей в Белый дом в знак протеста.

Первый темнокожий президент Барак Обама обожает меню ресторанов быстрого питания, в частности, мексиканское блюдо чили кон карне. Еще Обаме нравится жареный миндаль, фисташки, протеиновые батончики с арахисом, молочный шоколад и овощи. Но больше всего президент любит пиво. Во время своего правления политик даже оборудовал на территории Белого дома мини-пивоварню. В ней варили «Медовый эль Белого дома».