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1 час назад

Врач объяснил, что делать в случае укуса змеи

Ferra.ru

Ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов объяснил, что нужно делать в случае укуса ядовитой змеи.

Врач объяснил, что делать в случае укуса змеи
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первую очередь нужно отсосать яд из раны. Змеи всегда выпускают дозированное количество яда, поэтому важно, чтобы врачи выяснили, нет ли у пострадавшего аллергии на змеиный яд или на лекарства.

Также Ермолов отметил, что если случайно проглотить яд, то ничего не случится, — вещество начнёт расщепляться в желудке под воздействием ферментов. По словам врача, яд опасен только в случае попадания в центральный кровоток.

Герпетолог подчеркнул, что до приезда врачей важно принято но-шпу, чтобы избежать болевых спазмов. При укусе не нужно разрезать или прижигать рану. И не все умеют накладывать жгут, поэтому если человек не уверен в своих силах, лучше дождаться врачебной помощи.

«В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнёт расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток», — рассказал Ермолов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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