Врач объяснил, что делать в случае укуса змеи

Ветеринарный врач-герпетолог Ян Ермолов объяснил, что нужно делать в случае укуса ядовитой змеи.

В первую очередь нужно отсосать яд из раны. Змеи всегда выпускают дозированное количество яда, поэтому важно, чтобы врачи выяснили, нет ли у пострадавшего аллергии на змеиный яд или на лекарства.

Также Ермолов отметил, что если случайно проглотить яд, то ничего не случится, — вещество начнёт расщепляться в желудке под воздействием ферментов. По словам врача, яд опасен только в случае попадания в центральный кровоток.

Герпетолог подчеркнул, что до приезда врачей важно принято но-шпу, чтобы избежать болевых спазмов. При укусе не нужно разрезать или прижигать рану. И не все умеют накладывать жгут, поэтому если человек не уверен в своих силах, лучше дождаться врачебной помощи.

«В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнёт расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток», — рассказал Ермолов.