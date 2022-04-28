Искусство кражи. Самые громкие похищения великих картин

Кражи картин часто становятся мировой сенсацией — правда, лишь в том случае, если похищенное полотно было работой известного мастера или стоило особенно много денег. В разное время в руках воров оказывались знаменитые «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Крик» Эдварда Мунка, а также работы Рембрандта, Вермеера, французских импрессионистов и многих других известнейших художников. Часть картин в конечном счёте удавалось вернуть в музейные залы, но поиски других идут до сих пор. О том, как похищали культовые полотна и чем это заканчивалось, — в материале «Секрета».

Фото: Коллаж: «Секрет фирмы», freepik.com, Unsplash, Unsplash License Коллаж: «Секрет фирмы», freepik.com, Unsplash, Unsplash License

Похищение «Моны Лизы» (1911 год)

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Кража известной на весь мир «Джоконды» даже спустя более века считается едва ли не самым наглым и громким похищением произведения искусства. Именно после этого преступления (и счастливого возвращения полотна) «Мона Лиза» приобрела тот культовый статус, которым обладает и по сей день.

В понедельник 21 августа 1911 года в Лувре, где выставлялась картина, был выходной. Только на следующий день, когда музей уже открылся для посетителей, обнаружилась пропажа. От полотна осталась лишь деревянная рама, которую охранник нашёл на лестнице, и защитное стекло с отпечатком пальца преступника.

Дерзкое похищение из главного музея Франции стало шоком для всей страны. Границы временно закрыли, сотрудников администрации Лувра уволили, а в число подозреваемых попали критики классического искусства, такие как поэт-авангардист Гийом Аполлинер и художник Пабло Пикассо. В итоге полиция отказалась от версии об их причастности к краже, но напасть на след настоящего преступника так и не удалось. Над парижскими детективами начали насмехаться по всей стране, а мировая пресса долго смаковала детали таинственного похищения.

Фото: картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» («Джоконда»)

Казалось, что шедевр Леонардо да Винчи утрачен навсегда. Лишь спустя два года картина обнаружилась в Италии — некий мужчина, представившийся именем Леонардо, вышел на связь с флорентийским антикваром Альфредо Джери и заявил, что «Джоконда» находится у него. Джери вместе с директором галереи Уффици Джованни Поджи встретился с незнакомцем в его гостиничном номере. Тот показал им «Мону Лизу», которая была надёжно спрятана в чемодане с двойным дном. Поджи пообещал выплатить похитителю 500 000 лир (для сравнения, средняя месячная зарплата квалифицированного рабочего в Италии в то время составляла 160 лир), но вместо этого вызвал карабинеров.

Оказалось, что за кражей бесценного полотна стоял бывший сотрудник Лувра, 32-летний Винченцо Перуджа. На момент похищения он работал в музее стекольщиком. На ночь преступник спрятался в чулане; когда музей опустел, он вытащил картину из рамы, завернул её в холст, а утром спокойно пронёс портрет мимо охранников, которые его прекрасно знали. Позднее Перуджу вместе с другими сотрудниками музея допрашивала полиция, но мужчина не вызвал подозрений.

На суде обвиняемый пытался доказать, что им двигали исключительно патриотические чувства — мол, шедевр одного из самых знаменитых итальянцев должен находиться в Италии. Такие заявления сделали Перуджу всеобщим любимцем на родине, а его тюремный срок составил лишь несколько месяцев. Благодаря похитителю «Мона Лиза» немного задержалась в Италии, отправившись в турне по нескольким городам, но 4 января 1914 года вернулась обратно в Лувр.

Есть неподтверждённая версия, согласно которой похищение картины заказал аргентинский аферист Эдуардо де Вальфьерно. Перед этим он якобы поручил талантливым художникам изготовить шесть копий «Джоконды», которые было очень сложно отличить от оригинала. После похищения картины Вальфьерно начал продавать подделки американским коллекционерам, уверяя, что перед ними тот самый шедевр Леонардо.

Когда Перуджа арестовали, богачи поняли, что их обвели вокруг пальца, но по понятным причинам не стали поднимать шума. Вальфьерно рассказал эту историю британскому журналисту спустя многие годы, уже на пороге смерти.

Вор в ГМИИ (1927)

В пасхальную ночь 24 апреля 1927 года в Государственном музее изящных искусств, который позднее назовут в честь Александра Пушкина, произошло ЧП. Неизвестный разбил окно на первом этаже, залез внутрь и вынес из здания целых пять картин: «Христос» Рембрандта, «Бичевание Христа» Пизано, «Ecce Нomo» («Се человек») Тициана, «Святое семейство» Корреджо и «Иоанн Богослов» Карло Дольчи. Охраны в музее не было, поэтому ни на какие уловки преступнику идти не пришлось. Похищенные полотна оценили в миллион рублей золотом — при том, что к концу 1920-х все золотовалютные резервы СССР не превышали 200 миллионов золотых рублей.

На раме одной из картин злоумышленник оставил записку «Христос мёртв, быть смертию жизнь оживися» — вероятно, похищение полотен на религиозную тематику на Пасху было не случайным. При этом с шедеврами обошлись откровенно по-варварски: все пять картин вырезали из рам ножом.

За расследование дела взялись оперативники Московского уголовного розыска (МУРа). Отрабатывались самые разные версии, в том числе причастность к преступлению служителей православной церкви, но вскоре стало понятно, что следствие топчется на месте. Возможно, бесценные полотна так и сгинули бы без следа, однако в августе того же 1927 года одну из картин («Бичевание Христа») сыщикам принёс гражданин Италии Феликс Лопайне, который находился в Москве в командировке. По его словам, с ним связался неизвестный мужчина из Ленинграда, предложивший купить похищенную картину. Лопайне согласился, но лишь для того, чтобы передать полотно властям. Выйти на преступника этот эпизод не помог, но теперь приоритетной версией стало похищение картин с целью продажи богатым иностранцам.

Фото: картины Тициана Вечеллио «Се человек» и Карло Дольчи «Иоанн Богослов»

Следующий эпизод этого запутанного дела относится к 1930 году (по другим данным, к 1931). На бегах на Московском ипподроме крупно проигрался человек по фамилии Федорович, который ещё в царские времена входил в банду Шварца, специализировавшейся на кражах из Петроградских музеев. Федорович стал просить у знакомых деньги в долг, обещая в качестве залога шедевр живописи. О необычных предложения стало известно осведомителям МУРа, и следователи, изучив биографию подозреваемого, решили его задержать.

Поначалу Федорович отпирался и говорил, что о картинах слышал только от знакомых, но в конечном счёте его удалось вывести на чистую воду. Оказалось, что он и был похитителем, причём действовал в одиночку. Вор предстал перед судом, но о приговоре и дальнейшей судьбе осуждённого ничего неизвестно.

Что касается картин, то их по наводке Федоровича нашли закопанными в жестяных банках в двух местах Подмосковья: в Покровском-Стрешневе и рядом с деревней Ягличево Малинского района. Полотна оказались в ужасном состоянии. Особенно досталось шедевру Тициана «Се человек» — его пришлось восстанавливать буквально по кусочкам. В итоге картина вновь вернулась в выставочные залы музея лишь в 1995 году.

Налёт на музей Мармоттан (1985)

Похищение картин импрессионистов из парижского музея Мармоттан-Моне походило на сцену ограбления банка из голливудского боевика. Утром 27 октября 1985 года среди посетителей музея оказалось пять человек, которые пришли вовсе не приобщиться к искусству. Двое из них внезапно выхватили оружие и согнали безоружных охранников и несколько десятков посетителей в одно помещение. В то же время трое других бандитов быстро снимали со стен полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Берты Моризо и Сэйити Нарусэ. Налётчики погрузили добычу в машину и уехали. Ограбление заняло всего около пяти минут.

Из девяти похищенных работ особую ценность представляла работа Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», которая дала начало импрессионизму. Стоимость всех картин куратор музея оценил минимум в $12,5 миллионов (больше $33 миллионов по нынешнему курсу). Некоторые другие специалисты отказывались озвучить конкретную сумму, называя полотна бесценными.

Фото: картина Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце»

Поймать преступников по горячим следам не получилось: полицию вызвали лишь после того, как грабители покинули здание. Прошло два года, надежда обнаружить картины постепенно таяла. Неожиданно на след шедевров удалось напасть через самую известную японскую преступную группировку — якудза. У одного из членов этого преступного сообщества по имени Шуиничи Фуджикума нашли несколько картин, украденных из другого французского музея в 1984 году. Это навело детективов на мысль, что бандит мог быть причастен и к ограблению Мармоттана.

Позднее эта теория подтвердилась. Выяснилось, что Фуджикума начал планировать преступление во французской тюрьме, где он отбывал срок за контрабанду героина. Там же он нашёл и будущих подельников — Юссефа Химуна и Филиппа Жамина. Совместными усилиями они разработали план похищения картин.

Лишь в декабре 1990 года следствию наконец удалось обнаружить украденные шедевры, но не в Японии, а в пустующей вилле в городе Порто-Веккьо на французском острове Корсика. До сих пор детали расследования и история возвращения полотен остаются неясными. Как картины попали из Франции в Японию, а затем на Корсику? Почему после ареста главного подозреваемого полиции понадобилось ещё три года на то, чтобы установить местонахождение картин? Были ли установлены все члены банды, совершившей налёт на Мармоттан? На эти и многие другие вопросы так и нет ответов.

Обнаруженные на вилле картины оказались в неплохом состоянии, получив лишь небольшие повреждения из-за влажности. После небольшой реставрации шедевры импрессионистов вернули в музей в апреле 1991 года.

Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер (1990)

История кражи бесценных полотен из частного музея в Бостоне оказалась гораздо печальнее. Это преступление считается самым крупным ограблением музея в истории США и до сих пор остаётся нераскрытым.

В ночь с 17 на 18 марта 1990 года к служебному входу в музей подъехал автомобиль Dodge Daytona, из которого вышли двое мужчин в полицейской форме. Они позвонили в звонок и объяснили охраннику, что им поступило сообщение о беспорядках во дворе музея. Сторож открыл дверь, после чего выяснилось, что полицейские были не настоящими. Угрожая оружием, они заковали двух охранников в наручники, заперли в подвале и принялись обчищать галерею.

Фото: картины Яна Вермеера «Концерт» и Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском»

Всего из музея вынесли 13 предметов: 11 картин, а также древнюю китайскую чашу для вина и навершие наполеоновского знамени в виде орла. Среди картин самым дорогим оказалось полотно Яна Вермеера «Концерт», которое оценивается в $250 млн, хотя там было и много других шедевров, включая единственный морской пейзаж Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском». Общая стоимость украденного составила около $500 миллионов (сегодня, с учётом инфляции, эта сумма превысила бы $1 миллиард).

В ходе расследования выяснилось, что преступники не оставили почти никаких улик. За неимением серьёзных зацепок сыщики отрабатывали версию о причастности к ограблению охранника, открывшего дверь бандитам, но не смогли найти каких-либо доказательств. Картины будто испарились вместе с похитителями.

Количество версий множилось. Так, в 2010 году вдова гангстера Роберта Гуаренте Елена сообщила ФБР, что у её мужа хранились две украденные из музея картины, одну из которых она даже видела лично. По словам женщины, позднее Гуаренте передал полотна своему подельнику Роберту Джентайлу.

Сыщики всерьёз взялись за пожилого рецидивиста, но тот наотрез отказывался в чём-либо признаваться. При этом, судя по подслушанным ФБР разговорам, Джентайл был не прочь похвастаться окружающим, что знает местонахождение украденных картин. В ходе обыска в его доме также нашли список украденных из музея экспонатов, что тоже могло свидетельствовать о причастности бандита к ограблению.

Тем не менее Джентайл так и не пошёл на контакт с ФБР и в итоге унёс свой секрет (если таковой был) в могилу — в сентябре 2021 года стало известно о кончине 85-летнего гангстера. Он был последним «лицом, представлявшим интерес» в деле о краже картин — этим термином в правоохранительных органах США обозначают человека, который, возможно, обладает важной информацией или сам участвовал в преступлении, но не был обвинён в нём.

Другими словами, сейчас у ФБР нет даже примерных подозреваемых. При этом в СМИ фигурирует немало альтернативных версий, в том числе о причастности к преступлению Ирландской республиканской армии (ИРА).

Похищения «Крика» (1994 и 2004)

Самая известная работа норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» дважды оказывалась в руках воров, однако речь всё же шла о разных полотнах. Дело в том, что «Крик» представляет собой серию из четырёх картин, созданную в период 1893–1910 годов.

В 1994 году из Национальной галереи Осло украли «Крик» 1893 года — пожалуй, наиболее растиражированное полотно серии. Инцидент произошёл 12 февраля, в день открытия зимней Олимпиады в норвежском Лиллехаммере. Двое преступников проникли в галерею через окно с помощью стремянки. На то, чтобы похитить шедевр экспрессионизма, им понадобилось меньше минут. На месте преступления воры оставили издевательскую записку «Спасибо за плохую охрану». Это стало настоящей пощёчиной норвежской полиции и общественности.

Фото: картина Эдварда Мунка «Крик»

Ключевую роль в расследовании похищения сыграли детективы Скотленд-Ярда, приглашённые норвежской стороной. Выдав себя за потенциальных покупателей картины, они встретились с преступниками в отеле в маленьком городке Осгордстранде на юге Норвегии. Воры рассчитывали продать полотно за 250 000 фунтов стерлингов (свыше 500 000 по нынешнему курсу), однако вместо выгодной сделки их ждал арест. С момента похищения «Крика» не прошло и трёх месяцев. Судя по всему, преступники обращались с картиной предельно аккуратно, поэтому она не получила никаких повреждений.

По делу о краже картины были осуждены четыре человека, однако троих из них вскоре пришлось отпустить из-за оплошности, допущенной правоохранительными органами. Выяснилось, что задержавшие преступников детективы Скотленд-Ярда прибыли в Норвегию под прикрытием и с фальшивыми документами, а это запрещено законами страны.

Спустя 10 лет грабители вынесли из Музея Мунка в Осло версию картины 1910 года. Преступление было совершено с потрясающей наглостью: двое вооружённых мужчин в балаклавах заявились в музей в рабочие часы и на виду шокированных посетителей сняли со стен «Крик» и ещё одно известное полотно Мунка «Мадонна». После этого они погрузили картины в машину и уехали. Полиция среагировала на ограбление слишком поздно.

На сей раз поиски потребовали больше времени. Лишь 31 августа 2006 года норвежская полиция сообщила, что обе картины удалось вернуть. Детали операции держали в секрете. По делу об ограблении были осуждены три человека, получившие от четырёх до восьми лет тюрьмы.

По оценкам специалистов, картины были повреждены меньше, чем ожидалось. Почти сразу после обнаружения полотен их на несколько дней продемонстрировали публике в Музее Мунка и лишь после этого отправили на реставрацию.