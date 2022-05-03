Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Тайна Джеки Кеннеди, которую хранили 23 года

Мира Маркина

Бывшая первая леди Жаклин Кеннеди была настоящей иконой стиля. Многие восхищались ее безупречным вкусом в одежде. Но даже самые большие поклонники Джеки Кеннеди могут быть удивлены, узнав, что в ее многочисленных парах обуви был секрет, который раскрыли лишь 23 года спустя ее смерти. Какой? Расскажет «Рамблер».

Тайна Джеки Кеннеди, которую хранили 23 года
Фото: flickr.comflickr.com

Мода была очень важна для Жаклин Кеннеди. Первая леди не жалела денег на покупку одежды и аксессуаров. Говорят, что она тратила на наряды больше, чем ее муж Джон Кеннеди зарабатывал в качестве президента Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что Нью-Йоркский Метрополитен-музей выставил многие из ее нарядов, никто не заметил, какой секрет первая леди хранила в своей гардеробной.

Тайна обуви Жаклин Кеннеди была раскрыта 2017 году, когда ее помощница Кэти МакКеон опубликовала автобиографию о жизни и работе рядом с семьей Кеннеди. Кэти удалось установить тесную связь с Джеки. Помощница даже получила доступ к гардеробу первой леди. И к ее секрету конечно же.

picryl.com

Еще до публикации книги было известно, что Джеки славилась педантичностью. Чрезвычайно организованная и дотошная, Жаклин Кеннеди сохраняла свой многочисленный гардероб в идеальном порядке. Когда она отправляла личных помощников за новой парой туфель, у нее была для них одна просьба, о которой первая леди не распространялась публично.

Дело в том, что у Джеки Кеннеди, как и у ее мужа, одна нога была несколько короче другой. Для Джона это стало причиной болей в спине. А для Джеки оформилось в просьбу подбирать ей обувь таким образом, чтобы один ботинок каждой пары был выше другого на четверть дюйма (что примерно равно 0,6 см).

picryl.com

Казалось бы, разница невелика. Никто и не догадался бы. Но для щепетильной Джеки это было очень важно.

Истории,Джеки Кеннеди,Жаклин Кеннеди,Джон Кеннеди,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители