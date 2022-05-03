Тайна Джеки Кеннеди, которую хранили 23 года

Бывшая первая леди Жаклин Кеннеди была настоящей иконой стиля. Многие восхищались ее безупречным вкусом в одежде. Но даже самые большие поклонники Джеки Кеннеди могут быть удивлены, узнав, что в ее многочисленных парах обуви был секрет, который раскрыли лишь 23 года спустя ее смерти. Какой? Расскажет «Рамблер».

Мода была очень важна для Жаклин Кеннеди. Первая леди не жалела денег на покупку одежды и аксессуаров. Говорят, что она тратила на наряды больше, чем ее муж Джон Кеннеди зарабатывал в качестве президента Соединенных Штатов.

Несмотря на то, что Нью-Йоркский Метрополитен-музей выставил многие из ее нарядов, никто не заметил, какой секрет первая леди хранила в своей гардеробной.

Тайна обуви Жаклин Кеннеди была раскрыта 2017 году, когда ее помощница Кэти МакКеон опубликовала автобиографию о жизни и работе рядом с семьей Кеннеди. Кэти удалось установить тесную связь с Джеки. Помощница даже получила доступ к гардеробу первой леди. И к ее секрету конечно же.

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Еще до публикации книги было известно, что Джеки славилась педантичностью. Чрезвычайно организованная и дотошная, Жаклин Кеннеди сохраняла свой многочисленный гардероб в идеальном порядке. Когда она отправляла личных помощников за новой парой туфель, у нее была для них одна просьба, о которой первая леди не распространялась публично.

Дело в том, что у Джеки Кеннеди, как и у ее мужа, одна нога была несколько короче другой. Для Джона это стало причиной болей в спине. А для Джеки оформилось в просьбу подбирать ей обувь таким образом, чтобы один ботинок каждой пары был выше другого на четверть дюйма (что примерно равно 0,6 см).

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