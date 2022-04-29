День в истории: Минниханов — снова премьер-министр, в Китае — уже миллиард

Чем примечательна дата 29 апреля?

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Сегодня, 29 апреля — Международный день танца. На вооружении ВВС России появился стратегический бомбардировщик Ту-160, в СССР проведена первая опытная телепередача, в Казани разрушена колокольня Кизического монастыря. В этот день родились: император Александр II, гуру джаза Дюк Эллингтон, актриса Ума Турман, лыжница Галина Кулакова. Умерли: кинорежиссер Альфред Хичкок, владелец уральских чугуноплавильных заводов Павел Демидов, химик и литератор Альберт Хоффман. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Второй срок премьерства

29 апреля 1929 года была разрушена колокольня Кизического монастыря, формально закрытого в 1920-м. Конфликт с властями у церковников случился в октябре 1926 года. Особая комиссия НКВД обследовала "кизическую религиозную группу" и выявила "грубые нарушения договора на данный храм и имущество, носящие характер преступного деяния, заключающегося в сокрытии ценностей, невнесении большого количества имущества в опись, предоставлении в городской отдел НКВД ложных сведений о состоянии имущества и проч.". На нужды рабочей власти была изъята серебряная утварь и другие церковные принадлежности. По воспоминаниям старожилов бывшей Кизической слободы, величественная колокольня, творение Фомы Петонди, была разрушена на комсомольском субботнике.

29 апреля 1891 года Московско-Рязанская железная дорога — одна из железных дорог Российской империи, построенная на средства частного капитала, — стала Казанской. В целом во время правления последнего протяженность этой самой крупной в Российской империи частной железной дороги увеличилась в 13 раз.

29 апреля 2005 года Рустам Минниханов вновь был избран премьер-министром Республики Татарстан. Кандидатуру Рустама Нургалиевича на рассмотрение депутатов внес первый президент республики Минтимер Шаймиев. На посту, как отмечали тогда в СМИ, премьер много внимания уделял интернет-порталу "Электронный Татарстан" и требовал от подчиненных использования современных информационных технологий.

29 апреля 2008 года на вооружение ВВС России поступил стратегический бомбардировщик Ту-160, которому было присвоено имя Виталия Копылова, возглавлявшего КАПО с 1973 по 1993 год. Именно под его руководством был в свое время освоен серийный выпуск самолетов данного типа.

29 апреля 2021 года, как писало "Реальное время", таксист Эдгар Алехандро Валеро из колумбийской Боготы, приезжавший в столицу Татарстана в год чемпионата мира по футболу, был объявлен в федеральный розыск за кражу чемодана с драгоценностями на 160 млн рублей. Первоначально ущерб оценили в 133 млн рублей. А после сопоставления всех накладных на товар его размер вырос до 160 млн 567 тысяч рублей.

Крепостное право — отменить

29 апреля 1818 года родился будущий император России Александр II, прославившийся тем, что 1861 году издал указ об отмене крепостного права. Ни одна из великих реформ Александра II не была отменена его преемниками.

29 апреля 1931 года в СССР была произведена первая опытная передача телевизионного изображения. "Внимание! Показывает Москва! Начинаем первую телевизионную передачу" — такими словами в Советском Союзе началась эра телевидения. Сначала телеприемники советские радиолюбители конструировали самостоятельно. Первая промышленная модель Б-2 была создана в 1932 году на Ленинградском заводе имени Козицкого, но в массовое производство и продажу она поступила только в 1935 году.

Внимание! Молния!

29 апреля 1913 года эмигрировавший в США шведский инженер-электрик Гидеон Сундбек получил патент на изобретение, известное сейчас как застежка-молния. Первый прототип "молнии" был создан еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадежным в работе. После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант "молнии" и технологию ее производства. Чудо-изобретение состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка.