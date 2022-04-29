Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
18 минут назад

Фотография «секретов» напомнила россиянам о детской игре

Мослентаиещё 1

Фотография «секретов» была опубликована в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте». Снимок напомнил россиянам о детской игре времен СССР, в которой сооружались тайники с «сокровищами» под стеклом.

Фотография «секретов» напомнила россиянам о детской игре
Фото: МослентаМослента

«Помнятся такие секретики. Для меня это было непередаваемое счастье. Возникало чувство будто у тебя есть что-то необыкновенное, просыпалась и бежала к своему секретику. И очень хотелось им похвастаться! Ностальгия», — написала автор сообщества.

В комментариях под фотографией мужчина признался, насколько ему дороги подобные напоминания о детстве: «Если я такое найду, буду как девочка плакать минут 30».

Многие пользователи сети рассказали, что тоже делали тайники в юности: «У меня даже была карта со спрятанными "сокровищами"», «Делали под большим секретом, выборочно показывали некоторым друзьям» «Да, потом режешься, когда откапываешь», «До 4 класса такие прятали», «Это была проверка друзей "на вшивость"».

«Сейчас другие секретики ищут», — пошутил один из юзеров.

Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители