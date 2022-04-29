Фотография «секретов» напомнила россиянам о детской игре

Фотография «секретов» была опубликована в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте». Снимок напомнил россиянам о детской игре времен СССР, в которой сооружались тайники с «сокровищами» под стеклом.

Фото: Мослента Мослента

«Помнятся такие секретики. Для меня это было непередаваемое счастье. Возникало чувство будто у тебя есть что-то необыкновенное, просыпалась и бежала к своему секретику. И очень хотелось им похвастаться! Ностальгия», — написала автор сообщества.

В комментариях под фотографией мужчина признался, насколько ему дороги подобные напоминания о детстве: «Если я такое найду, буду как девочка плакать минут 30».

Многие пользователи сети рассказали, что тоже делали тайники в юности: «У меня даже была карта со спрятанными "сокровищами"», «Делали под большим секретом, выборочно показывали некоторым друзьям» «Да, потом режешься, когда откапываешь», «До 4 класса такие прятали», «Это была проверка друзей "на вшивость"».