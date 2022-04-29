Почему ЗИЛ-130 был лучшим сельхоз грузовиком за всю историю СССР

Не секрет, что отечественный автомобиль ЗИЛ-130 считают лучшим советским грузовым автомобилем, разработанным для активной эксплуатации в сельской местности.

Данная машина, спроектированная советскими конструкторами, считалась настоящим эталоном надежности и долголетия, поэтому выгодно выделялась среди других автомобилей, представленных в этом классе. Главным преимуществом грузовика была грузоподъемность, выносливость и многофункциональность. Водителям не составляло труда длительное время эксплуатировать этот автомобиль до возникновения серьезных поломок, которые могли бы стать фатальными.

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Серийное производство осуществлялось с 1962 по 2010 годы включительно. За это время было выпущено несколько различных модификаций транспортного средства. Машина могла быть с разными вариантами кузова и разной грузоподъемности, но, так или иначе, отличалась действительно хорошими параметрами.

Если рассматривать самый первый вариант грузовика, то это был простой грузовой автомобиль, с традиционной компоновкой силового агрегата. Но в сравнении с другими моделями грузовиков, у него была более удобная и просторная кабина, а также легкость посадки. Под капотом находился 150 сильный силовой агрегат, работавший на бензине. Вместе с ним была использована пятиступенчатая механическая коробка передач.

Самым слабым местом этого грузовика был именно двигатель, который действительно очень слабо работал и выдавал все погрешности эксплуатации транспортного средства. Кроме того, машина была крайне прожорливой. На каждые 100 километров пути требовалось более 35 литров топлива, хотя для некоторых водителей это был вполне нормальный показатель расхода.

За годы серийной сборки было выпущено более 3 млн грузовых автомобилей этого класса, что говорит о реальной популярности транспортного средства на рынке и его востребованности у покупателей. Машина была крайне простой, поэтому водители с легкостью осуществляли ремонтные работы даже в пути, не тратя на это много сил и времени, что также позволяло упростить процесс эксплуатации транспорта.

Для большинства водителей этот грузовик действительно был лучшим, что неудивительно, учитывая его возможности, параметры и оснащение. Грузовик мог легко поддаваться даже новичкам.