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1 час назад

Обнаружен новый вид морских скатов

Lenta.ru

Группа исследователей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обнаружила новый вид морских скатов в Персидском заливе. Об этом пишет портал El-Balad.

Обнаружен новый вид морских скатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представители Агентства по охране окружающей среды эмирата Абу-Даби заметили нового представителя хрящевых рыб во время исследования ресурсов залива. Зафиксированные морские животные отличаются особой полосатой бледно-голубой окраской, которая не очень характерна для скатов, а чаще встречается скорее у карповых рыб вида орлиный гольян.

На данный момент зарегистрировано более 630 видов скатов, которые широко распространены в мировом океане — их можно встретить от арктики до антарктики, включая тропические воды.

В апреле 2022 года ученые из Исследовательского института Океанариума залива Монтерей в США зафиксировали новый вид глубоководных медуз Atolla reynoldsi. Такое название морским животным дали в честь одного из давних сотрудников института — Джеффа Рейнольдса.

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