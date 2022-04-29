ФСБ обнародовала новые архивные документы о суициде Мюллера

Руководитель тайной государственной полиции нацистской Германии группенфюрер СС Генрих Мюллер совершил самоубийство в конце апреля 1945 года. В ФСБ обнародовали новые архивные данные, подтверждающие суицид шефа гестапо, их публикует РИА Новости.

О том, что Мюллер покончил с собой, рассказал бывший личный пилот Гитлера Ганс Баур, материалы с его допросами в НКВД СССР в декабре 1945 года хранятся в управлении ФСБ по Новгородской области. Баур сообщил, как вело себя руководство нацистов после самоубийства Гитлера.

По словам бывшего летчика, группенфюрер СС еще 30 апреля, после смерти Гитлера, признался ему, что вместе с двумя сотрудниками СД (Службы безопасности рейхсфюрера) собирается покончить с собой. Также Баур вспоминал, что Мюллер предложил ему уйти из бункера из-за того, что он, в отличие от шефа гестапо, никого не арестовывал и не расстреливал. Баур так и поступил, а позже узнал о суициде Мюллера и двух служащих СД уже в плену.

В августе 1945 года на территории министерства авиации нашли тело в генеральском мундире, во внутреннем кармане лежало удостоверение на имя Мюллера с его фотографией. Тело перенесли и перезахоронили на кладбище Лилиентальштрассе. В сентябре 1963 года останки Мюллера там не обнаружили.