Британцы раскритиковали новое меню в McDonald's

В Великобритании в меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе появилось сразу шесть новых блюд: четыре бургера, соус и мороженое. Правда, не все новые позиции оправдали свои ожидания. Об этом сообщает Mirror.

Новый большой "Биг-Мак" поклонники McDonald's очень хвалили в социальных сетях, однако, по мнению журналистов Mirror, это "абсолютное чудовище", состоящее из двух говяжих котлет, ломтика сыра, салата, лука, соленых огурцов и соуса.

"К сожалению, бургер не оправдал ожиданий. Сами котлеты были очень тонкими, а внутри каждого бургера так много всего другого, что вкус мяса теряется, а чувствуется один лук, которого было слишком много, и соус", — пишут они.