Британцы раскритиковали новое меню в McDonald's

В Великобритании в меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на этой неделе появилось сразу шесть новых блюд: четыре бургера, соус и мороженое. Правда, не все новые позиции оправдали свои ожидания. Об этом сообщает Mirror.
Новый большой "Биг-Мак" поклонники McDonald's очень хвалили в социальных сетях, однако, по мнению журналистов Mirror, это "абсолютное чудовище", состоящее из двух говяжих котлет, ломтика сыра, салата, лука, соленых огурцов и соуса.
"К сожалению, бургер не оправдал ожиданий. Сами котлеты были очень тонкими, а внутри каждого бургера так много всего другого, что вкус мяса теряется, а чувствуется один лук, которого было слишком много, и соус", — пишут они.
Помимо этого они отметили, что одного куска сыра недостаточно на такой большой бургер, а верхняя булочка сухая. Мороженое с шоколадными и малиновыми топингами назвали вкусным, но чрезмерно сладким. Бургер "МакСпайси" похвалили, отметив, что он соответствует названию и является по-настоящему острым, а его начинка — большой кусок курицы, листья салата и майонез.