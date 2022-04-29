Мужчина купил кухонный шкаф и нашел внутри €150 тысяч

Житель Германии купил в интернете кухонный шкаф и нашел внутри €150 тысяч, пишет Daily Mail. Как рассказал 50-летний Томас Хеллер, он купил шкаф на eBay, заплатив €240.
Когда мебель оказалась в его руках, мужчина нашел внутри сюрприз - €150 тыс., расфасованные по двум конвертам.
"В конвертах были крупные купюры номиналом по 200 и 500 евро", - добавил немец.
Однако Томас не стал присваивать чужие деньги себе, а обратился в полицию. Пораженные честностью мужчины, офицеры начали расследование, пытаясь найти хозяина наличных.
Таким образом сотрудникам удалость установить, что "клад" принадлежал 91-летней женщине, переехавшей в дом престарелых после смерти мужа. Оказалось, кухонный шкаф продал ее внук, который ничего не знал о деньгах, спрятанных внутри. Сообщается , что Томас получит €4500 в качестве вознаграждения. Он пока не сообщил, как планирует потратить эту сумму.