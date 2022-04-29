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1 час назад

Раскрыты плюсы выращивания картофеля в Арктике

Мира Маркина

Российские фермеры Сергей Федорченко и Александр Орехов успешно выращивают картофель в Пинежском районе Архангельской области. Урожай не подвергается нападению вредителей, поскольку в арктическом климате не живут колорадские жуки, сообщается на портале Go Arctic.

Раскрыты плюсы выращивания картофеля в Арктике
Фото: unsplash.comunsplash.com

Предприниматели получили по программе «Арктический гектар» около 25 гектаров земли в районе деревни Кулогоры. Сергей Федорченко считает, что в регионе есть все условия для выращивания картофеля. Летом в Арктике выпадает больше осадков, чем в жарких широтах. Это исключает риск засухи. Есть и другие плюсы.

«На севере более благоприятный климат для хранения картофеля на начальном этапе после сбора и до наступления холодов. Ну и с экологической точки зрения наш картофель чище, мы не используем пестициды, химию от болезней, вредителей», — объяснил фермер.

В будущем Федорченко и Орехов планируют собирать с освоенного участка до 500 тонн урожая и большую его часть сбывать внутри Архангельской области. Предприниматели отметили, что их картофель пользуется высоким спросом не только у местных покупателей, но и у жителей из Краснодарского края.

Увлекаетесь растениеводством? Ранее мы писали о том, что можно вырастить на своем балконе.

Истории,Сергей Федорченко,Александр Орехов,
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