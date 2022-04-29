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3 часа назад

Почему русских космонавтов в США назвали инопланетянами

Мария Кимакович

В 1995 году российские космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов, оказавшись на территории США, получили документы, в которых были названы «иностранцами из космоса». О том почему так произошло, читайте в материале «Рамблера».

Почему русских космонавтов в США назвали инопланетянами
Фото: pixabay.compixabay.com

Виной этого курьезного случая стало неуклонное соблюдение американцами законов. В 1995 году американский космический корабль совершил стыковку с орбитальной станцией «Мир». Космонавты, прилетевшие на нем, должны были сменить российских летчиков Владимира Дежурова и Геннадия Стрекалова на станции. Те же, в свою очередь, вернуться на Землю должны были на американском шаттле, который приземлялся, естественно, на территории США.

Но оказалось, что российским космонавтам вовремя забыли оформить американские визы. Поскольку отменять возвращение было нельзя, Дежуров и Стрекалов все же отправились на Землю. Поскольку находиться на территории США без виз космонавты по закону не имели права, американская Иммиграционная служба должна была как-то решить возникшую проблему. В итоге не придумали ничего лучше, чем впустить на территорию страны, оформив российских космонавтов как «aliens from outer space» («пришельцы из космоса).

При этом Дежурову и Стрекалову разрешили находиться в США, перемещаясь лишь в пределах ведомства NASA. Только в аэропорту Хьюстона, куда космонавты отправились после реабилитации, чтобы вылететь в Россию, им выдали визы.

Истории,Геннадий Стрекалов,NASA,
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