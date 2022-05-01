День Кузьмы Огородника: что нельзя делать 1 мая

По народному календарю 1 мая день Кузьмы Огородника. Предки прославляли первые зеленые побеги, бурлящие весенние воды и животворящие силы природы. Считается, что в первый майский день все растения обладают чудодейственной силой, поэтому любители лекарственных трав с утра пораньше отправлялись в луга и леса.

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На Кузьму Огородника традиционно сеяли морковь и свеклу. При этом посадкой овощей на Руси занимались женщины, так как было принято считать, что всё посаженное мужчиной уйдет в цвет, а плода не даст. Вскапывая в этот день грядки, люди приговаривали: «Пришел Кузьма – заглянул в погреба, лопату взял – у избы землю вскопал».

В этот день запрещалось выполнять тяжелую работу по дому и хозяйству. Нельзя было грустить и уклоняться от веселья, ссориться, особенно с членами своей семьи, родственниками, так как этот день должен наоборот, объединять народ. Девушкам на выданье, свободным женщинам и холостякам нельзя было оставаться дома в одиночестве.

Разрешалось веселиться, участвовать в народных гуляниях, ходить в гости. В этот день можно было загадать желание и бросить монетку в какой-либо водоем. Люди верили, что такое желание сбудется. Еще в этот день можно было избавиться от дурных привычек и пристрастий.