Ученые опровергли связь между породой собаки и ее характером

Мнение, что порода собаки может влиять на ее характер - это не более чем стереотип. Это выяснили исследователи из Массачусетского университета. Они опросили владельцев более чем 18 тысяч собак различных пород, а затем провели генетическое исследование этих животных.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Как следует из публикации в журнале Nature, выяснилось, что порода может влиять на характер не более чем в 9 процентах случаев.

Видео дня

Ученые отмечают, что человек одомашнил собаку около 10 тысяч лет назад. Ближайший родственник собаки - это волк. На протяжении всего того времени, что собака живет рядом с человеком, основные усилия человека были направлены на то, чтобы собака хорошо выполняла свою работу. Например, собак использовали для охраны дома, также псы следили за стадами, а в северных регионах их использовали в качестве ездовых животных.

Породы в нашем современном понимании, когда на первый план выходит внешний вид животного, стали выводить около двухсот лет назад. Это слишком маленький срок, чтобы порода могла как-то кардинально влиять на поведенческие особенности.

Какие-то черты, связанные с породой, установить все же удалось. Например, немецкие овчарки, относительно рандомных собак, лучше исполняют команды. А вот биглей дрессировать сложнее. Беспородные псы, у которых в предках были сенбернары, оказались более ласковыми, а вот за ретриверами заметили склонность ломать двери.

На генетическом уровне какие-то вещей, связанные с характером, установлено крайне мало. Например, выявлено две области генома, связанных с воем и с застреванием между объектами. Всего выявлено 11 поведенческих особенностей. В публикации отмечается, что для ученых это тоже стало некоторой неожиданностью, они ожидали, что различий из-за пород будет значительно больше.