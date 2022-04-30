В Лондоне после пяти лет реставрации заработал Биг-Бен

Последний циферблат часов на Башне Елизаветы снова показывает правильное время. Как напоминает газета Mail Online, строительные леса с объекта сняли ещё в конце 2021 года, однако после этого прохожие заметили, что западный циферблат Биг-Бена застрял в положении «12 часов». После этого работы по их восстановлению продолжились. За последние пять лет башня часовой и колокольный механизмы подверглись крупнейшему проекту ремонта.