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46 минут назад

В Лондоне после пяти лет реставрации заработал Биг-Бен

Говорит Москва

Последний циферблат часов на Башне Елизаветы снова показывает правильное время. Как напоминает газета Mail Online, строительные леса с объекта сняли ещё в конце 2021 года, однако после этого прохожие заметили, что западный циферблат Биг-Бена застрял в положении «12 часов». После этого работы по их восстановлению продолжились. За последние пять лет башня часовой и колокольный механизмы подверглись крупнейшему проекту ремонта.

В Лондоне после пяти лет реставрации заработал Биг-Бен
Фото: unsplash.comunsplash.com

К реставрации были привлечены часовые компании по всей Великобритании. Стоимость работ составила 80 миллионов фунтов стерлингов. В ходе ремонта оказалось, что ущерб, нанесённый немецкой бомбардировкой во время Второй мировой войны, был более значительным, чем предполагалось.

Строительство башни высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II объект назвали её именем.

Истории,Елизавета II,
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