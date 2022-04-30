В Лондоне после пяти лет реставрации заработал Биг-Бен

Последний циферблат часов на Башне Елизаветы снова показывает правильное время. Как напоминает газета Mail Online, строительные леса с объекта сняли ещё в конце 2021 года, однако после этого прохожие заметили, что западный циферблат Биг-Бена застрял в положении «12 часов». После этого работы по их восстановлению продолжились. За последние пять лет башня часовой и колокольный механизмы подверглись крупнейшему проекту ремонта.
К реставрации были привлечены часовые компании по всей Великобритании. Стоимость работ составила 80 миллионов фунтов стерлингов. В ходе ремонта оказалось, что ущерб, нанесённый немецкой бомбардировкой во время Второй мировой войны, был более значительным, чем предполагалось.
Строительство башни высотой 96 метров по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина завершили в 1858 году. В 2012 году в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II объект назвали её именем.