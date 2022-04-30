Как домашние животные служат в пожарных частях

Российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Им приходится спасать не только людей, имущество, но и животных. Некоторые из них потом становятся живыми талисманами частей. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский познакомился с хвостатыми сотрудниками.

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Построение без Семена – смена «коту под хвост». Здесь не начинают развода без пушистого сотрудника. Службу он несет, как и полагается, в форме. Обмундирования у него полный гардероб: с головы до лап кота одела диспетчер.

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«У нашего Семена уже девять комплектов одежды, включая простую повседневную и служебную. Форменная – на каждый день две футболки, простая ежедневная васильковая и синяя»,

– отметила диспетчер 135-ой ПСЧ МЧС России по Тюменской области Ольга Зиновьева.

На довольствие Семена поставили два года назад после того, как у его прежней хозяйки началась аллергия на шерсть. На пожары кота не берут в целях безопасности. Его главная обязанность – охота. Мыши боятся Семена как огня. А еще у него нюх на тревожные вызовы.

«Когда он на стену начинает залезть, значит, вот-вот будет звонок, сообщение придет на пункт связи нашего подразделения. И будет какой-нибудь выезд: или пожар, или ДТП. На какое-нибудь происшествие обязательно выезжаем»,

– заявил начальник ПСЧ №135 МЧС России по Тюменской области Фаиль Низмутдинов.

В свои ряды принимают четвероногих и в Москве. В этой части служат сразу две собаки, у обеих вместо богатой родословной грустные истории. Молли бездомная, Муху вытащили из огня.

«Это был какой-то маленький продуктовый магазинчик, она там зажалась, в углу сидела. Мы ее спасли и сюда привезли. И все. С тех пор она у нас живет»,

– подчеркнул пожарный 36-й ПСЧ МЧС России по Москве Валерий Каночкин.

У них теперь и служба, и дружба. В своих питомцах пожарные души не чают. Собак называют живыми талисманами части.

«В нашем депо приживаются животные, у нас растут растения. И все такое в фазе роста. Животные здоровые, полноценные. Это говорит о том, что у нас хорошая аура, благотворная. Приживаются животные. От нас они не уходят»,

– отметила старшина группы обслуживания 36-й ПСЧ МЧС России по Москве Елена Танеева.