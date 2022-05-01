Биологи научили пчел отличать четные числа от нечетных

Медоносные пчелы способны отличать четные числа от нечетных, выяснила команда биологов и специалистов по зрительной обработке из Мельбурнского королевского технологического университета и других исследовательских центров. О результатах эксперимента ученые рассказали в статье в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

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Исследователи обучили одну группу пчел ассоциировать четные числа с водой, в которой был разведен сахар, а нечетные - с водой с хинином, а вторую - наоборот. В процессе обучения ученые показывали пчелам карточки с четным и нечетным количеством фигур.

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В итоге пчелы смогли отличать четные числа от нечетных в 80% случаев. Когда исследователи использовали карточки, которые не показывали пчелам ранее, точность немного упала, но все равно осталась высокой - около 70%. Обучение в группах шло с разной скоростью, отмечают авторы работы. Те пчелы, которые ассоциировали четные числа со сладкой водой, обучались быстрее.

Интересно, что у людей тоже есть факторы, влияющие на обработку четных и нечетных чисел - на четные мы быстрее реагируем при выполнении действий правой рукой, а на нечетные - левой. Кроме того, дети обычно ассоциирую слово "четный" со словом "правый", а "нечетный" - с "левый".

Чтобы определить, насколько задача по различению четных и нечетных чисел вообще может быть сложна, исследователи разработали простую нейросеть всего из пяти нейронов. Даже этого оказалось достаточно для такой задачи.

"Классификация четности не требует большого и сложного мозга, как у человека. Однако это необязательно означает, что пчелы и простая нейронная сеть использовали один и тот же механизм для решения задачи", - отметили авторы исследования.