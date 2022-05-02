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32 минуты назад

Как опознавали нарушителей до появления автомобильных номеров

Дарья Амосова

Первые автомобильные номера появились в конце XIX века, примерно в то же время, когда европейские страны составляли свод первых официальных ПДД. В 1890-х машины были такой редкостью, что не требовали специальных опознавательных знаков. Все местные и так знали, кому принадлежит авто: наверняка, самому богатому или влиятельному человеку в городе. Не было необходимости вести учет, а аварии были большой редкостью: например, в Лондоне максимальная скорость была ограничена 6км/ч.

Как опознавали нарушителей до появления автомобильных номеров
Фото: Кадр из фильма «Огни большого города»Кадр из фильма «Огни большого города»

С развитием автомобильной индустрии у полицейских и владельцев автомобилей появилась потребность в некоем «паспорте» для машины. Опознавательный знак помогал находить угнанные авто и наказывать нарушителей.

Франция была первой страной, которая ввела регистрационные знаки 14 августа 1893 году. За ней последовала Германия, 1896 год. Нормативов в оформлении и материале таблички не было: владельцы машин сами делали себе номера из картона, жести и дерева и вешали на машину, куда вздумается. Наказание за отсутствие номера предусмотрено не было, лишь выговор.

commons.wikimedia.org

Нидерланды в 1898 году впервые ввели национальный номерной знак, называемый «водительским удостоверением». Система вводилась для подсчета активных автомобилей: таблички были последовательно пронумерованы, начиная с цифры 1. В 1906 году последовательную нумерацию сменили на более сложную, с цифровыми кодами территорий.

В Нью-Йорке в 1903 году автомобильные номера стали обязательными: это была белая табличка с черными цифрами. Как и в Европе, номерные знаки первоначально не выдавались государством, и автомобилисты делали их самостоятельно.

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