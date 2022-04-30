Москвичи вспомнили ассортимент бистро во времена СССР

Фотография станции метро «Речной вокзал», сделанная в 1970-х годах, побудила жителей столицы вспомнить ассортимент в ближайших бистро. Подтолкнул к ностальгии пользователь группы «О Москве и Москвичах» в запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Глядя на снимок станции московского метро «Речной вокзал» времен СССР, фолловеры группы вспомнили свои школьные годы: «Родные места. Я там жила как раз в это время, с 1969 по 1985 годы», «Там еще кафетерий был, мы туда после учебы заглядывали», «Первый вагон из центра — места детства», «Вот прямо помню там ларек с мороженым и автоматы с газированной водой. Заходили туда после школы».