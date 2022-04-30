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1 час назад

Москвичи вспомнили ассортимент бистро у «Речного вокзала» во времена СССР

Мослента

Фотография станции метро «Речной вокзал», сделанная в 1970-х годах, побудила жителей столицы вспомнить ассортимент в ближайших бистро. Подтолкнул к ностальгии пользователь группы «О Москве и Москвичах» в запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичи вспомнили ассортимент бистро во времена СССР
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Глядя на снимок станции московского метро «Речной вокзал» времен СССР, фолловеры группы вспомнили свои школьные годы: «Родные места. Я там жила как раз в это время, с 1969 по 1985 годы», «Там еще кафетерий был, мы туда после учебы заглядывали», «Первый вагон из центра — места детства», «Вот прямо помню там ларек с мороженым и автоматы с газированной водой. Заходили туда после школы».

«Рядом была отличная булочная. Когда ее открыли, в ней располагался отдел "Восточные сладости" с разными рахат-лукумами, орешками и прочее», — поделился еще один юзер воспоминанием об ассортименте сладостей.

Ранее россияне обсудили схему московского метро времен СССР.

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