Ночь на 1 мая: Вальпургиева ночь

Ночь на 1 мая считалась необычной — Вальпургиева ночь — это время было связано с нечистой силой, в которую наши предки верили. Именно в эту ночь, как считалось, ведьмы на метлах летели в определенное место на шабаш. В это время можно было погадать на свое будущее и вызвать духов умерших. В деревнях проводились обряды изгнания злых духов.