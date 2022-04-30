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3 часа назад

Ночь на 1 мая: Вальпургиева ночь

Gismeteo

Ночь на 1 мая считалась необычной — Вальпургиева ночь — это время было связано с нечистой силой, в которую наши предки верили. Именно в эту ночь, как считалось, ведьмы на метлах летели в определенное место на шабаш. В это время можно было погадать на свое будущее и вызвать духов умерших. В деревнях проводились обряды изгнания злых духов.

Ночь на 1 мая: Вальпургиева ночь
Фото:  © shutterstock.com © shutterstock.com

В язычестве Вальпургиеву ночь считали праздником плодородия. Кроме того, лечебные травы в эту ночь считались особенно сильными, поэтому знахари старались собирать их именно в это время.

1 мая православная церковь чтит память исповедника святителя Космы Халкидонского. 1 мая начинался последний весенний месяц, самое время для посева. Крестьяне начинали сеять гречиху, высаживать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. Желание, загаданное во время посевной, обязательно исполнялось. Считали, что Кузьма сбережет урожай, даст хорошие всходы.

Погодные приметы на 1 мая:

Слышно кукушку — будет тепло.

Черемуха начинает цвести — похолодает.

Зацвела рябина — к теплу.

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