Ночь на 1 мая: Вальпургиева ночь

Ночь на 1 мая считалась необычной — Вальпургиева ночь — это время было связано с нечистой силой, в которую наши предки верили. Именно в эту ночь, как считалось, ведьмы на метлах летели в определенное место на шабаш. В это время можно было погадать на свое будущее и вызвать духов умерших. В деревнях проводились обряды изгнания злых духов.
В язычестве Вальпургиеву ночь считали праздником плодородия. Кроме того, лечебные травы в эту ночь считались особенно сильными, поэтому знахари старались собирать их именно в это время.
1 мая православная церковь чтит память исповедника святителя Космы Халкидонского. 1 мая начинался последний весенний месяц, самое время для посева. Крестьяне начинали сеять гречиху, высаживать редис, морковь, лук, укроп и петрушку. Желание, загаданное во время посевной, обязательно исполнялось. Считали, что Кузьма сбережет урожай, даст хорошие всходы.
Погодные приметы на 1 мая:
Слышно кукушку — будет тепло.
Черемуха начинает цвести — похолодает.
Зацвела рябина — к теплу.