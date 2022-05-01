Что такое черная Луна и когда ее можно увидеть

Во время новолуния есть возможность наблюдать интересные природные явления. Один из таких - черная Луна. Объясняет значение этого понятия и рассказывает об его особенностях эксперт BBC Science Focus Magazine.

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В конце апреля у людей была возможность увидеть редкое природное явление - черную Луну. Наблюдать ее можно было вчера, 30 апреля 2022 года.

Вообще есть большое количество самых разных определений чёрной Луны. Обычно таким образом называют явление, при котором случаются два новолуния в одном месяце. Это понятие противоположно голубой Луне, когда раз в 30 дней бывают два полнолуния.

Особенность чёрной Луны 30 апреля состояла в том, что это явление происходило одновременно с первым солнечным затмением в сезоне. Следующую чёрную Луну можно будет увидеть только через год - 19 мая 2023 года.

Новолуния, добавляет автор статьи, происходят вообще в среднем каждые 29,53 дня. Они всегда служат завершением лунного цикла. Чаще всего в году люди могут наблюдать 12 новолуний.

Но поскольку количество дней в месяце - 30 или 31 (кроме февраля), а лунный цикл - короче, то иногда бывает дополнительное новолуние.