Почему нельзя избавиться от прескевю

Часто бывает так, что какое-то слово буквально крутится на языке, но никак не вспоминается. Оказывается, у этого явления есть собственное название — прескевю. "Рамблер" рассказывает, что это такое и как с ним справиться.
С французского прескевю переводится как "почти увиденное", а в русском и английском для этого явления есть название "на кончике языка". Действительно, кажется, нужна лишь маленькая подсказка, зацепка, чтобы вспомнить хорошо забытое слово. Чаще всего речь о чьем-то имени или фамилии.
Предложил этот термин Уильям Джеймс, который впервые описал этот феномен в своей фундаментальной работе «Принципы психологии. Также исследованием этого явления занимался Беннет Шварц, который в своих трудах использовал знаменитый рассказ Чехова — "Лошадиная фамилия". А теперь есть повод его перечитать.
Главные критерии, по которым можно понять, что вы столкнулись с прескевю, следующие:
Изучением феномена прескевю занимались Зигмунд Фрейд и Эмиль Куэ. Последний обратил внимание на то, что слово вспоминается хуже, если сосредоточить все свои усилия на попытке вспомнить. А вот если немного отвлечься и снизить мотивацию, слово вспоминается легче.
Главными гипотезами, объясняющими прескевю считаются:
Но как бы там ни было, можно попробовать справиться с этим. Психологи советуют перебирать все буквы алфавита в попытке вспомнить первую букву нужного слова. А второй совет — постараться расслабиться и отвлечься. Тогда слово придет на ум неожиданно и довольно быстро.