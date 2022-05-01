Почему нельзя избавиться от прескевю

Часто бывает так, что какое-то слово буквально крутится на языке, но никак не вспоминается. Оказывается, у этого явления есть собственное название — прескевю. "Рамблер" рассказывает, что это такое и как с ним справиться.

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С французского прескевю переводится как "почти увиденное", а в русском и английском для этого явления есть название "на кончике языка". Действительно, кажется, нужна лишь маленькая подсказка, зацепка, чтобы вспомнить хорошо забытое слово. Чаще всего речь о чьем-то имени или фамилии.

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Предложил этот термин Уильям Джеймс, который впервые описал этот феномен в своей фундаментальной работе «Принципы психологии. Также исследованием этого явления занимался Беннет Шварц, который в своих трудах использовал знаменитый рассказ Чехова — "Лошадиная фамилия". А теперь есть повод его перечитать.

Главные критерии, по которым можно понять, что вы столкнулись с прескевю, следующие:

вы можете описать объект, которому соответствует забытое слово;

вы можете отвечать на наводящие вопросы о забытом объекте;

есть ощущение, что вы сможете вспомнить слово, если вам дадут подсказку;

слово действительно вспоминается, когда подсказку дают правильную.

Изучением феномена прескевю занимались Зигмунд Фрейд и Эмиль Куэ. Последний обратил внимание на то, что слово вспоминается хуже, если сосредоточить все свои усилия на попытке вспомнить. А вот если немного отвлечься и снизить мотивацию, слово вспоминается легче.

Главными гипотезами, объясняющими прескевю считаются:

«гипотеза блокирования», согласно которой вспомнившееся раньше слово блокирует нужное; «гипотеза неполной активации», которая объясняет забывание слова тем, что фонологическая репрезентация нужного слова получает меньшую активацию, чем другие, сходные по смыслу или по звучанию слова.