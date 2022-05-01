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2 часа назад

Почему нельзя избавиться от прескевю

Катя Кобышева

Часто бывает так, что какое-то слово буквально крутится на языке, но никак не вспоминается. Оказывается, у этого явления есть собственное название — прескевю. "Рамблер" рассказывает, что это такое и как с ним справиться.

Почему нельзя избавиться от прескевю
Фото: PxHerePxHere

С французского прескевю переводится как "почти увиденное", а в русском и английском для этого явления есть название "на кончике языка". Действительно, кажется, нужна лишь маленькая подсказка, зацепка, чтобы вспомнить хорошо забытое слово. Чаще всего речь о чьем-то имени или фамилии.

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Предложил этот термин Уильям Джеймс, который впервые описал этот феномен в своей фундаментальной работе «Принципы психологии. Также исследованием этого явления занимался Беннет Шварц, который в своих трудах использовал знаменитый рассказ Чехова — "Лошадиная фамилия". А теперь есть повод его перечитать.

Главные критерии, по которым можно понять, что вы столкнулись с прескевю, следующие:

  • вы можете описать объект, которому соответствует забытое слово;
  • вы можете отвечать на наводящие вопросы о забытом объекте;
  • есть ощущение, что вы сможете вспомнить слово, если вам дадут подсказку;
  • слово действительно вспоминается, когда подсказку дают правильную.

Изучением феномена прескевю занимались Зигмунд Фрейд и Эмиль Куэ. Последний обратил внимание на то, что слово вспоминается хуже, если сосредоточить все свои усилия на попытке вспомнить. А вот если немного отвлечься и снизить мотивацию, слово вспоминается легче.

Главными гипотезами, объясняющими прескевю считаются:

  1. «гипотеза блокирования», согласно которой вспомнившееся раньше слово блокирует нужное;
  2. «гипотеза неполной активации», которая объясняет забывание слова тем, что фонологическая репрезентация нужного слова получает меньшую активацию, чем другие, сходные по смыслу или по звучанию слова.

Но как бы там ни было, можно попробовать справиться с этим. Психологи советуют перебирать все буквы алфавита в попытке вспомнить первую букву нужного слова. А второй совет — постараться расслабиться и отвлечься. Тогда слово придет на ум неожиданно и довольно быстро.

Истории,Уильям Джеймс,Зигмунд Фрейд,
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