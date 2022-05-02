Почему СССР в 1990 году отдал США часть акватории Берингова моря

1 июня 1990 года в Вашингтоне было подписано соглашение между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером о линии разграничения морских пространств. По условиям этого соглашения Соединенным Штатам отошла часть акватории Берингова моря, ранее находившаяся под советской юрисдикцией. Почему же в этом возникла необходимость?

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Проблема Аляски

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Дело в том, что в Конвенции о продаже Аляски, которую подписал 1867 году Александр II, отсутствовали положения о делении морских пространств. В 1976 году прибрежные государства стали вводить рыболовные, а затем и исключительные экономические зоны, которые в Беринговом и Чукотском морях перекрывали друг друга. Необходимо было разграничить экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке Берингова пролива между островами Ратманова и Крузенштерна.

Собственно, переговоры по поводу этих морских территорий начались еще в 1977 году. Учитывалось то, что указанные районы богаты не только рыбными ресурсами, но и нефтегазовыми месторождениями. В конце концов за основу разграничения была взята линия, определенная Конвенцией 1867 года. По условиям соглашения, к США отходили: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысяч кв. километров; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч кв. километров; а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи кв. километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом СССР в этой части Берингова моря отошел участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи кв. километров. А в некоторых местах исключительная экономическая зона США превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что является противоречащим статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тем не менее, договоренность была достигнута и временно вступала в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года соглашение ратифицировал Конгресс США, однако вплоть до настоящего времени оно не ратифицировано российским парламентом и пока применяется лишь на временной основе.

Критика соглашения

Соглашение вызвало множество споров. В 1999 году парламент штата Аляска составил резолюцию, в которой была взята под сомнение законность установления границ между США и Россией, поскольку соглашение было подписано Джеймсом Бейкером без участия представителей Аляски.

Обширной критике оно подвергалось и в российских кругах. Так, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков утверждал, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмином. А в соответствии с советской Конституцией заниматься определением государственной границы СССР должен был исключительно Съезд народных депутатов.

Сегодня во всем винят экс-министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Говорят, что он единолично принял решение о передаче Соединенным Штатам 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря, а затем провел его через Политбюро. К тому же, у него были свои отношения с Бейкером – как деловые, так и личные…

Оценки, выводы и надежды

Неоднократно российские государственные органы проводили экспертизу соглашения на предмет его соответствия нормам международного морского права, а также интересам России. Кроме того, оценивались возможные последствия в случае нератификации соглашения. Были сделаны выводы, что в принципе интересам нашего государства оно не противоречит, за исключением потери права на ведение морского промысла на участке, расположенном в средней части Берингова моря. 12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации представила следующий отчет: «За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 миллионов тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 миллиарда долларов США».

Помимо этого, наличие пограничной линии усложняет торговое судоходство и блокирует с востока Северо-морской путь, который важен для евроазиатских транзитных грузоперевозок.