300 солдат Гитлера в одном бою: невероятный подвиг пулеметчика

Яков Студенников был обычным деревенским парнем. До войны он трудился в родном колхозе трактористом. Однако на фронте Студенников стал настоящим героем. В одиночку он уничтожил более 300 немцев. В том бою Яков чудом остался жив.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Обычный парень

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Яков Степанович Студенников появился на свет в Орловской области, в деревне Моховое в 1910 году. Жизнь его не отличалась от жизни его земляков. Он получил только начальное образование, а после стал работать в местном колхозе трактористом. Буквально за месяц до войны Студенникова призвали в армию. В мае 1941 года он отбыл к месту службы, а уже в июне оказался на передовой.

Через 2 года пулеметчик Студенников получил очередное звание и стал старшим сержантом. В начале 1943 года Яков находился со своей частью в Курской области, неподалеку от станции Поныри. Противник жаждал захватить этот железнодорожный узел, так как именно данные пути связывали между собой 2 города: Орел и Курск. Там Яков Студенников и совершил невозможное.

Стрелял до последнего

7 июля 1943 года немецкие захватчики в надежде заполучить заветный объект взялись за наступление. Однако путь противника был нелегок. Сначала гитлеровцом пришлось преодолеть поле, усеянное минами, затем колючую проволоку и бетонные укрепления. Некоторое время Студенников наблюдал за передвижениями солдат вражеской пехоты и техники. Он не торопился пустить в дело свой пулемет. Старший сержант надеялся на то, что, дав немцам подобраться поближе, эффект от огня окажется гораздо серьезней.

Наконец пулемет Студенникова застрочил. Он не умолкал даже тогда, когда Яков остался один со своим «Максимом». Не умолк он и тогда, когда сержанта ранило в первый раз, и во второй, и в третий. Так длилось несколько часов, пока сослуживцы Студенникова не пошли в контратаку. От потери крови Яков потерял сознание. В общей сложности пулеметчику удалось уничтожить более 300 единиц вражеской пехоты.

Награды

Обессилевшего и находящегося без чувств пулеметчика обнаружили товарищи. Наверняка мало кто верил в то, что Студенников останется жив. А он остался. Вследствие тяжелых ранений целый год Яков Степанович провел на койке в госпитале. Но после выписки он не отправился в родную деревню, а вернулся на фронт. Он воевал до самой победы.

Студенников встретил этот радостный день, будучи старшиной и героем Советского Союза с орденами Ленина, Отечественной войны 1-ой степени, медалью Золотая Звезда и прочими наградами на груди.