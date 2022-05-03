Романовы и Смута на Руси

Через год исполнится 410 лет со дня воцарения династии Романовых на российском троне.

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Почему именно эта семья пришла к власти? Почему трон занял именно Михаил Романов? Каковы причины, итоги и последствия Смутного времени для Руси? Обо всем этом рассказывает новый исторический сериал «Мира новостей».

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ОПАЛЬНАЯ СУДЬБА

Знатный и очень влиятельный род бояр Романовых, активно претендовавших на престол в 1598 году, попал в царскую опалу. Пять братьев этой фамилии были арестованы, их выслали на Север. В итоге всех злоключений трое из пяти погибли. Живыми остались только двое - Федор и Иван. Но они специально были пострижены в монахи, чтобы навсегда закрыть им дорогу к царскому престолу. При Борисе Годунове всей тогдашней элите показалось, что славный род Романовых, некогда очень близкий к царям и трону, окончательно ушел в политическое небытие.

Однако в 1605 году Борис Годунов умер от скоротечной болезни, а его сын и наследник Федор был вскоре свергнут московским боярским восстанием. А затем случилось чудо: оставшиеся в живых Романовы получили помилование, вернулись в политическую жизнь. А в период Великой смуты они принимали в ней самое деятельное участие.

Эти бояре сумели пережить после Бориса Годунова трех «временных царей» - Лже­дмитрия I, Лжедмитрия II и Василия Шуйского, не говоря уж о польском королевиче Владиславе, который тоже одно время числился русским царем. Эта удивительная политическая изворотливость дала Романовым право и решимость вновь предъявить свои претензии на московский трон в 1613 году. «Романовы с конца XVI века целенаправленно расчищали себе дорогу к царскому венцу и, пройдя страшные испытания Смуты, своего добились, правя потом 304 года», - говорит доктор исторических наук Елена Космачева. Но, конечно, эта дорога к трону была обильно полита народной кровью.

ЛЖЕДМИТРИЙ ВЕРНУЛ РОМАНОВЫХ В ПОЛИТИКУ

А вернул к политической жизни бояр Романовых не кто иной, как узурпатор Лжедмитрий Первый. Что интересно, позже в романовской историографии его «благодарно» проклинали на все лады. Однако если бы не он, то, возможно, Русью так бы и правили потомки Бориса Годунова.

Каким же образом Лже­дмитрий пришел к власти?

Во-первых, и народ, и бояре были крайне недовольны правлением Годунова, к тому же в 1601-1603 годах на Руси разразился катастрофический голод. Он продолжался три года: цена хлеба увеличилась в 100 раз, а деньги потеряли цену. Только в Москве от голода умерли 127 тысяч человек - более половины населения, даже хоронить успевали не всех, а случаи людоедства стали чуть ли не нормой.

Во-вторых, люди думали, что все это - божья кара за то, что на престоле «царь-то ненастоящий», а вот есть подлинный царь, царевич Дмитрий. Слухи о том, что младший сын Ивана Грозного чудом спасся от насильственной смерти в Угличе, к 1605 году превратились в твердую уверенность. Тем более что Дмитрий (Лжедмитрий, как звали его позже Романовы) заручился поддержкой поляков и с большим войском одерживал победу за победой, продвигаясь к Москве. В итоге произошла передача престола от Годуновых «законному» государю Дмитрию Иоанновичу, якобы сыну Ивана Грозного. Это и стало началом грозной Смуты, едва не приведшей к гибели государства.

ИНТРИГИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ. ФЕДОР РОМАНОВ

Федор, один из оставшихся в живых братьев Романовых, сыграл выдающуюся роль в истории России. В итоге всех перипетий он оказался не кем иным, как отцом будущего первого царя из рода Романовых, можно сказать - основателем династии.

Он радовался падению Годуновых и воцарению в Москве первого Лжедмитрия. Ему пришлось смириться на время с последовавшим восхождением на престол Василия Шуйского, но оба брата Романовы активно интриговали против этого нового, ненастоящего и «боярского» царя.

В 1608 году Федора Романова захватили войска «тушинского вора» Лжедмитрия II, и волею судьбы ему пришлось играть роль «патриарха всея Руси Филарета». Формально признав второго Лжедмитрия очередным «законным» правителем Руси, Федор - Филарет Романов, конечно, не мог считать его настоящим царем. Но тем не менее из подмосковного тушинского лагеря очередного самозванца и претендента на престол, тоже называвшего себя царевичем Димитрием, Филарет (Федор Романов) даже рассылал церковные указы по подчинявшимся «тушинскому вору» областям.

Михаил Федорович - первый царь из рода Романовых на собрании Боярской думы

Отец будущего царя, к последующему своему стыду, даже участвовал в процессе приглашения польского правителя Владислава на русский престол в 1610 году. Разумеется, Федор - Филарет тогда и помыслить на мог о крутом повороте судьбы и о том, что его сыну придется всего-то через три года взойти на русский престол.

РОЛЬ РОМАНОВЫХ РАСТЕТ…

Почему оба основных Лжедмитрия (а всего таких претендентов за Смутное время историки насчитывают до 17 штук!) приближали к себе Федора Романова? Их манила его принадлежность к влиятельному аристократическому роду, а также тот факт, что он был врагом их врага - Бориса Годунова и от него пострадал. Ну а сам Федор - Филарет, проявив слабость, даже умудрялся давать благословение тем воровским и военным шайкам поляков, шведов и казаков, которые в последний период Смутного времени разоряли Русь особенно нагло.

Когда в 1610 году русские войска отбили Федора Романова у «тушинского вора» Лжедмитрия Второго, он поехал вместе с князем Голицыным послом к польскому королю Сигизмунду III, чтобы… решить судьбу верховной русской власти. Тогда, после свержения Василия Шуйского, временно правившая Москвой так называемая семибоярщина разродилась мыслью о необходимости «спасительного» восхождения на московский престол польского королевича Владислава. Именно поэтому поляки и заняли Московский Кремль.

Правда, их торжество продолжалось недолго. Как ни была растерзана Русь войнами, голодом и политическими дрязгами, а у оставшихся здоровых сил элиты хватило ума, чтобы понять: стране нужна настоящая, долговременная русская династия на троне. Иначе братоубийственную гражданскую войну, чем, по сути, и было Смутное время, остановить не получится.

ДИСКУССИИ О НОВОМ ЦАРЕ

Три года (1610-1613) после свержения Василия Шуйского и разгрома второго Лжедмитрия наша страна пребывала в окончательном и полнейшем кровавом хаосе. Русские земли, села и города разоряли все, у кого было оружие, а было оно тогда у многих.

Все, у кого оставались разум и совесть, понимали: речь идет ни много ни мало о дальнейшем существовании Московского царства. Ведь поставить царем польского королевича, запустить польские войска в Кремль можно было только от полной политической и военной безысходности. Даже татаро-монголы не правили страной из Кремля, а тут поляки…

Когда польский король Сигизмунд III начал откровенно намекать, что именно он, а не его 15-летний сынок - королевич Владислав должен править Русским государством, до московских бояр дошло: это предел падения, дальше уже некуда. Стихийно собралось народное ополчение князя Дмитрия Пожарского и нижегородского мещанина-купца Кузьмы Минина. Народное войско героическими усилиями смогло выбить поляков из Москвы, из Кремля. Это событие мы теперь празднуем 4 ноября - день подлинного спасения Руси от иноземного владычества.