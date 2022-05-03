Противостояние лося и медведя на Камчатке попало на видео

Сотрудник Кроноцкого заповедника, расположенного на Камчатке, снял на видео погоню бурого медведя за лосем, которая развернулась на побережье Тихого океана, передают «Вести».

Фото: Мир24 Мир24

На ролике видно, как хищник некоторое время гонялся за сохатым в волнах прибоя, а затем занял позицию на берегу. Хотя итог погони остался за кадром, в заповеднике предположили, что лось сумел уцелеть.

«Лось оказался тактически грамотным: он отошел подальше в волны, даже немного плывет, а поскольку он выше медведя и более длинноногий, то там, где косолапого уже захлестывала вода, лось спокойно передвигался», – рассказал начальник Управления государственного охотничьего надзора Владимир Гордиенко.