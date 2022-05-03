Противостояние лося и медведя на Камчатке попало на видео

Сотрудник Кроноцкого заповедника, расположенного на Камчатке, снял на видео погоню бурого медведя за лосем, которая развернулась на побережье Тихого океана, передают «Вести».
На ролике видно, как хищник некоторое время гонялся за сохатым в волнах прибоя, а затем занял позицию на берегу. Хотя итог погони остался за кадром, в заповеднике предположили, что лось сумел уцелеть.
«Лось оказался тактически грамотным: он отошел подальше в волны, даже немного плывет, а поскольку он выше медведя и более длинноногий, то там, где косолапого уже захлестывала вода, лось спокойно передвигался», – рассказал начальник Управления государственного охотничьего надзора Владимир Гордиенко.
По словам директора по науке Кроноцкого заповедника Владимира Мосолова, лоси обычно передвигаются по прибрежной полосе весной, чтобы не проваливаться в снежный наст. Медведь в свою очередь приходит на побережье, чтобы поймать рыбу после спячки.