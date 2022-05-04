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50 минут назад

Астрономы научились использовать остатки нейтронных звезд для навигации в космосе

Ferra.ruиещё 1

Исследователи из Инженерного колледжа Грейнджера Университета Иллинойса Урбана-Шампейн разработали новый способ использования космическими аппаратами сигналов от нескольких пульсаров для навигации в глубоком космосе.

Астрономы научились использовать остатки нейтронных звезд для навигации
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Остатки разрушившейся нейтронной звезды (пульсар) генерируют свет в рентгеновском диапазоне длин волн.

Использование рентгеновских волн устраняет многие проблемы навигации в космосе, но до сих пор требовало начальной оценки положения космического аппарата в качестве отправной точки. Это исследование представляет систему, которая находит кандидатов на возможное местоположение космического аппарата без предварительной информации, так что космический аппарат может ориентироваться автономно.

Поскольку наша атмосфера отфильтровывает все рентгеновские лучи, для их наблюдения необходимо находиться в космосе. Пульсары испускают электромагнитное излучение, которое выглядит как импульсы, потому что мы измеряем пик рентгеновского сигнала каждый раз, когда пульсар вращается и направляется в нашу сторону - как луч света, отбрасываемый маяком.

Алгоритм объединяет наблюдения множества пульсаров для определения всех возможных положений космического аппарата. Алгоритм обрабатывает все возможные пересечения в двух измерениях или трех измерениях.

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