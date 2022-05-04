Астрономы научились использовать остатки нейтронных звезд для навигации

Исследователи из Инженерного колледжа Грейнджера Университета Иллинойса Урбана-Шампейн разработали новый способ использования космическими аппаратами сигналов от нескольких пульсаров для навигации в глубоком космосе.

Остатки разрушившейся нейтронной звезды (пульсар) генерируют свет в рентгеновском диапазоне длин волн.

Использование рентгеновских волн устраняет многие проблемы навигации в космосе, но до сих пор требовало начальной оценки положения космического аппарата в качестве отправной точки. Это исследование представляет систему, которая находит кандидатов на возможное местоположение космического аппарата без предварительной информации, так что космический аппарат может ориентироваться автономно.

Поскольку наша атмосфера отфильтровывает все рентгеновские лучи, для их наблюдения необходимо находиться в космосе. Пульсары испускают электромагнитное излучение, которое выглядит как импульсы, потому что мы измеряем пик рентгеновского сигнала каждый раз, когда пульсар вращается и направляется в нашу сторону - как луч света, отбрасываемый маяком.