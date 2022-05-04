Астрофизики выяснили, когда Вселенная начнет разрушаться

Трио астрофизиков из Принстона и Нью-Йоркского университета Космин Андрей, Анна Иджас и Пол Стейнхардт спрогнозировали, как скоро Вселенная может начать разрушаться, если темная энергия окажется квинтэссенцией. Они предполагают, что это может произойти уже через 100 миллионов лет.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Общепринятая теория гласит, что Вселенная постоянно расширяется. В свое время еще знаменитый физик Альберт Эйнштейн предсказал, что Вселенная расширяется под воздействием некой силы, которую сегодня принято называть темной энергией. Он также предположил, что эта сила является постоянной, а это означает, что Вселенная должна расширяться вечно.

Видео дня

За последние несколько десятилетий ученые обнаружили доказательства расширения Вселенной, подтвердив давний прогноз Эйнштейна. Например, методами сопоставления удалось подтвердить, что некоторые крайне отдаленные космические объекты со временем отдаляются и от нас, и друг от друга. Однако существует и альтернативная теория о том, что Вселенная не может расширяться вечно. Подобное возможно в том случае, если темная энергия (если она действительно существует, так как это пока экспериментально не подтверждено) не является постоянной величиной.

Сторонники этой теории описывают темную энергию термином "квинтэссенция", которая в их понимании представляет собой некое динамическое поле, изменяющееся со временем. Словом, квинтэссенция в данном случае - это свойство, которое допускает расширение или сжатие Вселенной. От этого и отталкивались авторы нового исследования. Они смоделировали будущее с учетом того, что темная энергия является не константой, а квинтэссенцией. При этом использовались фактически полученные в последние годы наукой данные, описывающие особенности известной нам Вселенной.

Моделирование показало, что если идея квинтэссенции верна, то Вселенная уже сейчас может замедлять скорость своего расширения. Более того, примерно через 65 миллионов лет процесс расширения может полностью остановиться, а уже через 100 миллионов лет может стартовать обратный процесс, то есть Вселенная начнет сжиматься. Впрочем, авторы работы напоминают, что на сегодняшний день нет способа на практике проверить эту теорию.