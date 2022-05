Астрофизики выяснили, когда Вселенная начнет разрушаться

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Общепринятая теория гласит, что Вселенная постоянно расширяется. В свое время еще знаменитый физик Альберт Эйнштейн предсказал, что Вселенная расширяется под воздействием некой силы, которую сегодня принято называть темной энергией. Он также предположил, что эта сила является постоянной, а это означает, что Вселенная должна расширяться вечно.