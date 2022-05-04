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48 минут назад

Найден зуб крупнейшей хищной морской рептилии

Lenta.ru

Группа международных палеонтологов, в том числе из Боннского университета в Германии, нашла зуб и еще несколько окаменелых останков крупнейших хищных морских рептилий — ихтиозавров. Результаты исследования описаны в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Найден зуб крупнейшей хищной морской рептилии
Фото: pixabay.compixabay.com
Lenta.ru

Всего в швейцарской части Альп обнаружили в период с 1976 по 1990 годы несколько наборов артефактов, среди которых остатки зубов и позвонков трех ранее неизвестных вымерших видов древних морских животных. Современное изучение ископаемых находок показало, что им около 210-200 миллионов лет. Эти рептилии были похожи по форме на современных китов, однако имели более удлиненные тела и прямые хвостовые плавники.

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