Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся питомцев

«Нейронная сеть занимается детекцией, то есть, обнаружением на фотографии питомца, умеет "выделять" его на снимке среди других объектов, а также определяет угол поворота головы. Если ракурс позволяет идентифицировать животное, вырезается кусочек фото с мордой питомца. Далее строится вектор признаков и производится поиск и идентификация собаки или кошки»,

Пока что нейросеть может работать только с изображениями кошек и собак. Чтобы воспользоваться данной технологией необходимо сделать фото питомца на мобильный телефон. При этом голова животного должна быть расположена анфас, необходимо, чтобы были видны глаза, уши, нос и пасть.