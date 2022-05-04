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1 час назад

Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся питомцев

InScience

«Гознак» и Российская кинологическая федерация разработали «Умную доску объявлений», благодаря которой жители республики Марий Эл смогут найти пропавших домашних животных, сообщает Марийская правда.

Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся питомцев
Фото: InScienceInScience

«Умная доска объявлений» будет искать домашних животных по фотографиям.

«Нейронная сеть занимается детекцией, то есть, обнаружением на фотографии питомца, умеет "выделять" его на снимке среди других объектов, а также определяет угол поворота головы. Если ракурс позволяет идентифицировать животное, вырезается кусочек фото с мордой питомца. Далее строится вектор признаков и производится поиск и идентификация собаки или кошки»,

— сообщает официальный сайт проекта.

Пока что нейросеть может работать только с изображениями кошек и собак. Чтобы воспользоваться данной технологией необходимо сделать фото питомца на мобильный телефон. При этом голова животного должна быть расположена анфас, необходимо, чтобы были видны глаза, уши, нос и пасть.

Истории,Гознак,
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