Искусственный интеллект поможет найти потерявшихся питомцев

«Гознак» и Российская кинологическая федерация разработали «Умную доску объявлений», благодаря которой жители республики Марий Эл смогут найти пропавших домашних животных, сообщает Марийская правда.
«Умная доска объявлений» будет искать домашних животных по фотографиям.
«Нейронная сеть занимается детекцией, то есть, обнаружением на фотографии питомца, умеет "выделять" его на снимке среди других объектов, а также определяет угол поворота головы. Если ракурс позволяет идентифицировать животное, вырезается кусочек фото с мордой питомца. Далее строится вектор признаков и производится поиск и идентификация собаки или кошки»,
— сообщает официальный сайт проекта.
Пока что нейросеть может работать только с изображениями кошек и собак. Чтобы воспользоваться данной технологией необходимо сделать фото питомца на мобильный телефон. При этом голова животного должна быть расположена анфас, необходимо, чтобы были видны глаза, уши, нос и пасть.