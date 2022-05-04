Крокодил чуть не откусил ногу у купавшейся женщины

В Западной Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере Аргайл женщину и едва не лишил ее ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

38-летняя пострадавшая получила серьезную травму ноги. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Ее состояние оценивается как стабильное.

После инцидента в район озера направили группу сотрудников департамента биоразнообразия и охраны природы. Им удалось обнаружить крокодила длиной 2,5 метра, по описанию похожего на того, который совершил нападение. Чтобы обеспечить безопасность туристов и участников ежегодного заплыва, который состоится 7 и 8 мая, рептилию застрелили.

В озере Аргайл обитают около 35 тысяч пресноводных крокодилов. Обычно они не проявляют агрессии, если их не провоцировать. По этой причине водоем считался безопасным для купания.