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1 час назад

Крокодил напал на купавшуюся женщину и едва не лишил ее ноги

Lenta.ru

В Западной Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере Аргайл женщину и едва не лишил ее ноги. Об этом сообщает Daily Mail.

Крокодил чуть не откусил ногу у купавшейся женщины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

38-летняя пострадавшая получила серьезную травму ноги. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Ее состояние оценивается как стабильное.

После инцидента в район озера направили группу сотрудников департамента биоразнообразия и охраны природы. Им удалось обнаружить крокодила длиной 2,5 метра, по описанию похожего на того, который совершил нападение. Чтобы обеспечить безопасность туристов и участников ежегодного заплыва, который состоится 7 и 8 мая, рептилию застрелили.

В озере Аргайл обитают около 35 тысяч пресноводных крокодилов. Обычно они не проявляют агрессии, если их не провоцировать. По этой причине водоем считался безопасным для купания.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш крокодил съел 20-летнего мужчину, который справлял нужду в реку. В результате нападения рептилии погиб индиец по имени Дипу, который гостил у родственников в деревне возле заповедника Катарниагхат.

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