Загадка поезда «Саннети», без следа пропавшего в тоннеле

14 июля 1911 года поезд «Санетти», состоящий из трех вагонов, отправился из Рима в путешествие по Италии. Пассажирами этого состава были 106 состоятельных туристов, для которых компания организовала поездку по стране. Все шло по графику, пока поезд не подошел к тоннелю Ломбардии, в котором он… бесследно исчез. Что же случилось, читайте в материале «Рамблера».

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После того как в назначенное время поезд «Санетти» не прибыл на станцию, спасатели прочесали весь маршрут, но поиски так ничего и не дали — состав бесследно исчез. Хотя кое-какие зацепки все-таки были. Так, полиция обнаружила возле тоннеля двух пассажиров, однако то, что они рассказывали, не укладывалось в голове.

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По словам одного из потерпевших, до тоннеля поезд ехал по графику и без происшествий. Но когда состав приблизился к въезду в тоннель, внутри поезда появился странный белый туман. Мужчина не стал долго раздумывать и, находясь рядом с дверью, просто спрыгнул с поезда. Когда он пришел в себя, состава уже не было, то есть поезд вошел в тоннель, но так и не появился с другой стороны.

Специалисты осмотрели тоннель, но в нем не обнаружилось ни поезда, ни его следов. Историю решили замять, так как разумных объяснений инциденту так и не смогли найти, а конструкцию пришлось завалить камнями. Во время Второй мировой войны несколько авиабомб превратили тоннель в сплошные руины.

Скептики убеждены, что случай с поездом «Санетти» — яркий пример фальсификации истории. На самом деле он просто не выезжал со станции. Однако мистики яростно возражают, по их мнению, состав попал во временную петлю. Так, через 15 лет после этого происшествия, в одном из архивов была якобы обнаружена информация о том, что в Мехико появилось около 100 итальянцев, уверявших, что они прибыли сюда поездом из Рима. Загадка заключалась в том, что запись датирована 1845 годом, то есть, за 66 лет до случившегося.