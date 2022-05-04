Сколько на самом деле нужно спать согласно эволюции

Люди спят меньше, чем остальные представители приматов. Но почему так происходит и сколько на самом деле времени в сутки должен проводить человек во сне?

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Оказывается, люди тратят на сон меньше времени, чем все человекообразные обезьяны, которые уже изучены учеными. К примеру, шимпанзе требуется 9,5 часов сна в день, эдиповым тамаринам — примерно 13 часов, трёхполосым дурукулям — 17 часов.

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При этом, если составить модель, учитывающую все особенности человеческого организма, то она покажет, что человеку нужно спать примерно 9,5 часов в день. Почему же в действительности все по-другому?

Научные исследования нашли ответ. На самом деле сон человека отличается от сна приматов. Люди меньше времени тратят на сон и больше времени находятся в фазе быстрого движения глаз. Вероятнее всего, связано это с особенностями эволюции человека.

Множество лет назад предки людей, скорее всего, жили и спали на деревьях. Сегодня приматы продолжают это делать. Люди же через какое-то время стали спать уже на земле. Из-за этого они уже не были так надежно защищены от хищников, как раньше.

Исследования современных доиндустриальных обществ демонстрируют, что со временем человек стал нуждаться в меньшем количестве сна, чем его ближайшие родственники. В работе 2018 года эволюционный антрополог из Университета Торонто Дэвид Сэмсон объяснил, что это связано с сокращением фазы сна, которая не относится к фазе быстрого движения глаз. Причём во время фазы быстрого движения глаз человек видит очень яркие сны. Кроме того, люди способны проявлять большую гибкость в плане выбора времени для сна. Также, по словам Сэмсона, существовала необходимость собираться в группы для сна. То есть какая-то часть людей могла спать, а какая-то — «дежурить», обеспечивать безопасность.

Предположение, что люди начали спать меньше из-за угрозы со стороны хищников, подтверждается еще одним исследованием. В 2008 году эволюционный эколог Изабелла Капеллини в рамках научной работы выяснила, что млекопитающие, которые в большей степени подвержены такой опасности, на сон тратят в среднем меньше времени.

Кроме того, по мнению Йетиша, изучающего сон в небольших сообществах, есть вероятность, что люди в древности вечером ложились спать позднее, так как обменивались информацией. Поэтому ночной сон у них длился меньше.

Еще одно исследование 2017 года с участием 37 человек показало, что в среднем люди спят примерно 6,25 часа. Причём всего они в постели проводили более 9 часов, однако часто просыпались.

В 2016 году по результатам опроса жителей Чикаго стало известно, что продолжительность их сна равнялась продолжительности сна народности хадза, то есть в среднем 5,7-7,1 часа.