Почему «Оскар» лысый и держит в руках меч

Премия «Оскар» создана в 1929 году. С самой первой церемонии вручения лауреаты получали в подарок золотую статуэтку — фигуру рыцаря с мечом в руках. Почему «Оскар» выглядит именно так?

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Внешний вид статуэтки разработал арт-директор и художник-постановщик кинокомпании Metro Golden Mayers (та, что с рычащим львом на заставке) Седрик Гиббонс. За свою работу в кино он получил 11 статуэток, дизайн которых сам же разработал.

Как гласит легенда, во время скучного собрания Гиббонс сделал эскиз — рыцарь, стоящий на катушке киноленты и держащий в руках меч.

Фигура крестоносного рыцаря символизирует достоинство и верность индустрии.

Отверстия на катушке символизируют пять направлений, в которых выдавались основные номинации: продюсерское, сценарное, режиссерское, актерское и техническое.

Моделью и прототипом выступил мексиканский режиссер Эмилио Фернандес. Он крепко дружил с женой Гиббонса и своей землячкой, мексиканской актрисой Долорес дель Рио.

Воплощал задумку в жизнь скульптор и дизайнер Джордж Стэнли. Его авторству также принадлежит дизайн современного флага Канады. Стэнли лепил рыцаря в глине, после чего форму повторяли из сплава олова и меди с золотым покрытием. От катушки Стэнли отказался: «Оскар» стоит на монолитном блоке черного камня.